Джо Депа назначен глобальным директором по инновациям EY, который возглавит глобальную инновационную стратегию 

Организация EY объявила о назначении Джо Депа (Joe Depa) новым глобальным директором по инновациям EY. В рамках этой роли он будет возглавлять прикладные инновации, чтобы помочь улучшить предоставление услуг и направлять команды EY для решения бизнес-задач.

Депа присоединяется к организации EY в решающий момент, поскольку ряд новых технологий меняют бизнес и отрасли, создавая множество новых вызовов и возможностей. Чтобы идти в ногу со временем, организация EY продолжает делать значительные инвестиции в такие области, как искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления и блокчейн, и совсем недавно создала Глобальный консультативный совет по ИИ EY.ai.

В своей новой роли Депа будет руководить глобальной инновационной стратегией организации. Это будет включать в себя надзор за усилиями по успешному внедрению новых технологий для реальных бизнес-приложений как внутри компании, так и во всей работе фирм-членов EY с клиентами.

Радж Шарма (Raj Sharma), глобальный управляющий партнер EY по росту и инновациям, говорит:

«Во времена постоянных прорывов успех потребует дальновидного подхода и готовности принимать смелые решения, которые лежат в основе инновационного мышления. Мы очень рады, что Джо обладает глубоким опытом и знаниями в области ИИ и данных, чтобы возглавить наш стратегический подход к инновациям, чтобы команды EY могли помочь клиентам более уверенно формировать свое будущее».

На протяжении последнего десятилетия Депа тесно сотрудничал с руководителями высшего звена и советами директоров, чтобы вывести на рынок инновационные продукты и услуги, улучшить условия работы клиентов и сотрудников, а также повысить эффективность с помощью технологий. Совсем недавно он занимал должность первого директора по данным и искусственному интеллекту в ведущем университете и организации здравоохранения. В университете он помогал продвигать грамотность в области ИИ, запускать программу ответственного управления ИИ и обеспечивать безопасную основу данных. До этого он выступал в качестве старшего управляющего директора и глобального ведущего специалиста по данным и ИИ в глобальной многонациональной компании профессиональных услуг, где он возглавлял команду стратегов ИИ и инженеров по данным в разработке и внедрении новых продуктов и услуг.

Джо Депа, глобальный директор по инновациям EY, говорит:

«Я очень рад присоединиться к организации, которая полностью привержена преобразующему потенциалу новых технологий. Я с нетерпением жду совместной работы с командами и клиентами EY, чтобы помочь им применять инновации смелыми, новыми способами, которые помогают создавать ценность для клиентов с помощью данных, ИИ и новых технологий, чтобы сделать мир лучше».

Будучи известным идейным лидером в области ИИ, Депа был признан одним из «50 лучших мировых лидеров» по версии World Summit AI и получил награду Fast Company «World Changing Idea», среди других наград.