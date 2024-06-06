EaglesHero запустила беспроводную систему Steadicom SE  

Компания EaglesHero сообщила о начале поставок беспроводной системы связи Steadicom SE. Идеально подходящая для производства видео, съемок фильмов и аналогичных мероприятий, система Steadicom SE выводит коммуникацию небольшой производственной группы на новый уровень, обеспечивая четкую и надежную связь для легкого рабочего процесса на больших расстояниях до 1100 футов (350 м).
Разработанная для доступности без ущерба для качества, эта легкая полнодуплексная система связи обладает передовой технологией шумоподавления и устойчивостью к шуму ветра, и водозащищенностью, помогая членам команды эффективно сотрудничать в коммерческом производстве видео и мероприятиях на открытом воздухе при любых погодных условиях.
Steadicom SE от EaglesHero поддерживает до восьми гарнитур, что соответствует требованиям пользователей и делает систему очень надежной и эффективной для динамичных команд малого и среднего размера. Технология динамической перестройки частоты системы внутренней связи автоматически предотвращает радиопомехи для стабильной и надежной голосовой связи даже в сложной радиочастотной среде. Steadicom SE поддерживает полнодуплексную связь, поэтому члены команды могут говорить одновременно, экономя драгоценное время и повышая эффективность работы.
Усовершенствованная технология шумоподавления с двумя микрофонами в Steadicom SE устраняет нежелательный шум, поддерживая соотношение сигнал/шум на уровне 71 дБ и обеспечивая громкость и четкость голоса в шумной обстановке.
Изготовленная из более легких и прочных материалов, гарнитура Steadicom SE весит не больше смартфона. В стандартной комплектации с системами внутренней связи EaglesHero наши гарнитуры поставляются с зарядными устройствами для максимальной эффективности во время съемки. Гарнитура также поддерживает зарядку USB-C.
EaglesHero — ведущий поставщик беспроводных продуктов, специализирующийся на беспроводных системах внутренней связи, системах передачи видео, мониторах и беспроводных микрофонах. EaglesHero обслуживает более 1 миллиона пользователей на рынке, включая кинопроизводство, телевещание, видеопроизводство, прямые трансляции, выставки, театры, церкви и частных создателей контента.