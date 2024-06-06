EaglesHero запустила беспроводную систему Steadicom SE  

Компания EaglesHero сообщила о начале поставок беспроводной системы связи Steadicom SE. Идеально подходящая для производства видео, съемок фильмов и аналогичных мероприятий, система Steadicom SE выводит коммуникацию небольшой производственной группы на новый уровень, обеспечивая четкую и надежную связь для легкого рабочего процесса на больших расстояниях до 1100 футов (350 м).

EaglesHero Launches Steadicom SE Wireless Intercom System for Seamless Team Talk

Разработанная для доступности без ущерба для качества, эта легкая полнодуплексная система связи обладает передовой технологией шумоподавления и устойчивостью к шуму ветра, и водозащищенностью, помогая членам команды эффективно сотрудничать в коммерческом производстве видео и мероприятиях на открытом воздухе при любых погодных условиях.

Steadicom SE от EaglesHero поддерживает до восьми гарнитур, что соответствует требованиям пользователей и делает систему очень надежной и эффективной для динамичных команд малого и среднего размера. Технология динамической перестройки частоты системы внутренней связи автоматически предотвращает радиопомехи для стабильной и надежной голосовой связи даже в сложной радиочастотной среде. Steadicom SE поддерживает полнодуплексную связь, поэтому члены команды могут говорить одновременно, экономя драгоценное время и повышая эффективность работы.

Усовершенствованная технология шумоподавления с двумя микрофонами в Steadicom SE устраняет нежелательный шум, поддерживая соотношение сигнал/шум на уровне 71 дБ и обеспечивая громкость и четкость голоса в шумной обстановке.

Изготовленная из более легких и прочных материалов, гарнитура Steadicom SE весит не больше смартфона. В стандартной комплектации с системами внутренней связи EaglesHero наши гарнитуры поставляются с зарядными устройствами для максимальной эффективности во время съемки. Гарнитура также поддерживает зарядку USB-C.

EaglesHero — ведущий поставщик беспроводных продуктов, специализирующийся на беспроводных системах внутренней связи, системах передачи видео, мониторах и беспроводных микрофонах. EaglesHero обслуживает более 1 миллиона пользователей на рынке, включая кинопроизводство, телевещание, видеопроизводство, прямые трансляции, выставки, театры, церкви и частных создателей контента.