EcoFlow представляет Портативную Электростанцию DELTA 2 Max

EcoFlow, являющаяся одним из ведущих производителей экологически чистых энергетических решений, сегодня представила портативную электростанцию DELTA 2 Max, рассчитанную на 10 лет работы в домашних условиях или в пути. Базовая емкость составляет 2,048Вт, она может быть увеличена до 6,144 Вт за счет двух дополнительных батарей, пользователи могут адаптировать свои энергетические решения в соответствии с собственными потребностями.

«Модель DELTA 2 Max отражает наше стремление предлагать экологически безопасные и наиболее современные решения в области энергетики для удовлетворения потребностей клиентов, в связи с ростом стоимости жизни и продолжением энергетического кризиса стремящихся вести более энергоэффективный и экологически ответственный образ жизни», – заявил Магда Тереза Партика, управляющий по коммуникациям EcoFlow в Европе. «Модель DELTA 2 Max, обладающая возможностями быстрой зарядки, впечатляющим сроком службы и высокой производительностью, является идеальным спутником.»

До 10 лет ежедневного использования

В модели DELTA 2 Max используются LFP аккумуляторы премиум-класса, что обеспечивает самый длительный срок службы аккумулятора на рынке. В среднем, большинство сопоставимых в отрасли продуктов теряют около 20% мощности после 500 циклов зарядки. Однако модель DELTA 2 Max опустится до этого уровня только после 3,000 циклов зарядки – это в шесть раз дольше, чем у конкурентов.

Это значит, что при использовании один раз в день, DELTA 2 Max может обеспечить надежным электропитанием сроком до 10 лет. Кроме того, EcoFlow также предлагают 5-летнюю гарантию на DELTA 2 Max, что обеспечивает ещё большую надежность.

Самая быстрая зарядка среди аналогов

Благодаря запатентованной технологии EcoFlow X-Stream, DELTA 2 Max может похвастаться самой быстрой в отрасли скоростью зарядки. При входной мощности переменного тока 2300 Вт и максимальной мощности солнечной батареи 1000 Вт DELTA 2 Max может заряжаться от сети переменного тока с 0 до 100% за 81 минуту или от солнечной батареи с 0 до 100% за 2,3 часа.

Кроме того, если пользователям потребуется накопить большое количество энергии за ограниченное время, DELTA 2 Max можно зарядить от сети переменного тока от 0 до 80% всего за 53 минуты, что в четыре раза быстрее нормы в данной отрасли. Более того, благодаря двум вариантам заряда: от сети переменного тока и от солнечной энергии, DELTA 2 Max можно зарядить от 0 до 80% всего за 43 минуты, что делает её идеальной портативной электростанцией для незапланированных жизненных моментов.

Надежный источник энергии для практически всех бытовых приборов

DELTA 2 Max оснащена выходной мощностью переменного тока 2400 Вт, которая может питать 99% бытовой техники, включая фены, водонагреватели, микроволновые печи и кондиционеры. Кроме того, она может обеспечить одновременное питание до 13 устройств даже во время зарядки. В режиме X-Boost DELTA 2 Max может питать даже некоторые приборы мощностью до 3100 Вт. Это особенно важно для людей, живущих «вне сети», поскольку высокая производительность модели DELTA 2 Max позволит им наслаждаться тем же уровнем удобства, что и в домах с привычным электропитанием.

Снижение расходов на электроэнергию благодаря EcoFlow PowerStream, и прочее

DELTA 2 Max совместима с EcoFlow PowerStream Balcony Solar System, которая использует и преобразует солнечную энергию для бытового использования. PowerStream может вырабатывать около 1,039кВт[ii] электроэнергии в год, а DELTA 2 Max сохраняет избыточную солнечную энергию, собранную в течение дня, и помогает пользователям сэкономить больше средств на счетах за электроэнергию.

Весом 23 кг, DELTA 2 Max на 30% легче среднего показателя по отрасли на рынке, её легко перемещать в помещении или нести в дороге. DELTA 2 Max работает бесшумно при выделении не более 30 дБ, когда как входной или выходной сигнал в радиусе 50 см меньше 500 Вт, что делает её подходящей для использования в помещениях.