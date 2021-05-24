«Единая Россия» создала для праймериз блокчейн-платформу

В «Единой России» стартовали внутрипартийные выборы в Государственную думу, которые пройдут в электронном виде для всей страны, а также очно – для некоторых регионов. Об этом сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

По словам политика, «Единая Россия» располагает единственной подобной блокчейн-платформой, которая является базой для онлайн-голосования. Помимо возможности проголосовать в сети, предусматривается возможность явки очно. В Краснодарском крае такие площадки уже готовы и подойдут тем, кто привык к обычной системе выборов или же тем, у кого нет интернет-покрытия. Также политик заявил, что блокчейн-система голосования проста и надежна, несмотря на попытки сорвать работу сайта.

«Не секрет, что наша система для праймериз уникальна и вызывает интерес у киберпреступников. Так, в момент запуска голосования, в ночь на 24 мая, была организована кибератака на нашу платформу с целью вмешаться во внутреннюю жизнь партии, сорвать голосование и посеять сомнения у жителей нашей страны касательно “Единой России”. Для нас очень важно мнение населения, поэтому платформа осталась защищенной, не смотря на ее простоту. Также хотелось бы отметить самую высокую явку по стране – три тысячи проголосовавших только за первый день, что свидетельствует об активности голосующих», – рассказал Николай Гриценко.

Напомним, что внутрипартийное голосование «Единой России» в Госдуму будет проходить с 24 по 30 мая. Для того чтобы отдать свой голос, необходимо на платформе голосования авторизоваться через систему госуслуг, после чего будут созданы личный кабинет и бюллетени для голосования. Всего зарегистрировано 270 кандидатов. По словам Гриценко, такие показатели свидетельствуют о хорошей активности как со стороны кандидатов, так и со стороны голосующих, поэтому платформу для выборов нужно совершенствовать и поддерживать ее актуальность, отметил он.

Источник фото: news.myseldon.com