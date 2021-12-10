Эффективность продвижения товаров и услуг через блогеров YouTube

Технологии
10 декабря 2021

Сегодня продвижение в YouTube — эффективный инструмент маркетинга. Рекламные интеграции на разных каналах позволяют привлечь внимание к предлагаемому продукту и вызвать интерес потенциальных покупателей.

Распространенность использования YouTube

В настоящий момент в большинстве видео, особенно среди тех, которые выпускают блогеры с миллионной аудиторией, присутствует реклама. Продвижение своего бренда через популярных YouTube-блогеров считается направлением маркетинга с высокой результативностью. При этом ролики включают самые разные предложения: сайты и платформы, косметические средства и одежду, продукты питания и многие другие товары и услуги. 

Почему заказывать рекламу выгодно

Плюсы рекламных интеграций в видео популярных блогеров: 

  • Для владельцев марок актуален вопрос «Сколько стоит реклама у блоггеров на YouTube?». Расценки всегда разные и часто зависят от количества подписчиков, однако преимущество в том, что с любым владельцем канала всегда можно договориться о цене, которая будет устраивать обе стороны.
  • Секрет быстрого привлечения покупателей через видео-рекламу в том, что интеграция наглядно и доступно показывает товар или услугу, создаёт полное представление о предлагаемом объекте у потенциального клиента.
  • Популярные блогеры даже с небольшой аудиторией вызывают доверие у своего зрителя. Лояльность со стороны подписчиков обеспечивает появление повышенного спроса после интеграции. 
  • Одно из главных преимуществ заключается в том, что рассказать о своем предложении через YouTube-блогеров можно аудитории с конкретным возрастом, географическим положением и соответствующими интересами. Это позволит не только найти позитивный отклик со стороны покупателей, но и проанализировать, каким группам людей наиболее интересен предлагаемый продукт.

Перспективность развития

Можно с уверенностью говорить о том, что продвижение в YouTube продолжит пользоваться популярностью среди владельцев компаний и брендов. Хотя вложение в рекламу потребует определенных затрат, в большинстве случаев интеграции окупаются, позволяя в дальнейшем увеличить прибыль от продаж. Арбитраж трафика в этом случае показывает не меньшую эффективность, чем при других способах размещения информации о товарах и услугах в социальных сетях.

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