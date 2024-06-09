Егор Коськов из ЛДПР провел «хинкальные дебаты»

В столичной «Хинкальной» на ул. Краснобогатырской 72с2 прошли ранее анонсированные хинкальные дебаты. Участниками необычного мероприятия стали представители разных политических сил, что не помешало ему пройти в теплой, дружеской атмосфере. Организатором оригинальных дебатов стал Егор Коськов (ЛДПР).

Лишь КПРФ проигнорировала мероприятие, представители остальных официальных партий на нем присутствовали. Кандидаты презентовали свои предвыборные программы.

Решение проблемы, связанной с дефицитом парковочных мест в густонаселенных зонах столицы, озвучила Елена Шалатон («Новые люди»).

Государство уделяет недостаточно внимания такому важному направлению, как пауэрлифтинг, считает, например, активист Молодой гвардии.

Ключевые проблемы в областях оказания психологической поддержки и социальных услуг, осветили независимые кандидаты, принявшие активное участие в дебатах. Они считают, что в этих вопросах государству есть над чем работать.

Правила дебатов были особыми. Первый раунд: кандидаты съедает хинкаль, озвучивает инициативу или предложение для реализации в их избирательном округе. На выступление отводилось две минуты, в течение которых кандидат обязан проглотить хинкаль и успеть ознакомить собравшихся со своей инициативой. Если он не успевает это сделать за положенное время, то кандидат выбывает. Второй раунд – собственно дебаты. Участники выступали в определенном порядке, сформированном по итогам предыдущего раунда.

В данных оригинальных дебатах принял участие парламентарий Борис Чернышов, вице-спикер ГД РФ. Он выступил с несколькими программными предложениями. В частности, Чернышов считает важным начинанием открытие Центров Московского Долголетия для молодежи. Молодежные центры целесообразно организовывать в кафе, убежден Чернышов. Организатор мероприятия Егор Коськов заверил однопартийца, что организации общепита будут проверены им на предмет пригодности к реализации данной идеи.

Чернышов отметил креативный подход Коськова к выстраиванию предвыборного процесса. Вице-спикер Госдумы сообщил, что для поддержки инициатив Коськова он открыл специальный фонд и сам сделал первый взнос. Чернышов призвал остальных присоединиться к его инициативе.