Егор Молчанов: Российский арт-рынок не подвержен влиянию внешних кризисов

Аукционный дом Artinvestment подвел итоги торгов № 543 и 225-го кураторского аукциона «21-й век. Современное российское искусство». Общая выручка составила 46,5 млн рублей. В общей сложности продано 17 произведений искусства. Средняя цена одного проданного лота — 2,7 млн рублей

Топ-лотами торгов стали датированный 1917 годом «Натюрморт. Щетка, совок и газета» Василия Шухаева (22 420 000 рублей), написанная в 1874 году картина Ильи Репина «Апофеоз искусства» (20 060 000 рублей), созданная в 1910-е годы работа Алексея Степанова «Крестьянки в лодке» (885 000 рублей), датированный 1968 годом «Портрет искусствоведа Юрия Ивановича Есина» Анатолия Зверева (413 000 рублей).

«Российский арт рынок доказал, что не подвержен влиянию внешних кризисов, колебанию курсов валют. Работы российских художников год от года только растут в цене. Работы Шухаева, Репина, Айвазовского только за последние 5 лет в среднем выросли в цене как минимум на 30%», — отмечает глава аукционного дома Artinvestment Егор Молчанов.

В понедельник, 19 августа, будет представлен каталог торгов аукциона ARTinvestment.RU № 544. Среди топ-лотов — произведения Владимира Маковского, Ильи Машкова, Геворка Башинджагяна, Петра Суходольского и других художников. Одновременно откроется 225-й кураторский аукцион «21-й век. Современное российское искусство». В каталоге — работы Василия Власова, Анатолия Горяинова, Галины Дулькиной, Марии Евдокимовой, Александра Жатова, Кирилла Жилкина, Дмитрия Кедрина, Марины Колдобской, Сергея Кривцова, Андрея Мунца, Ольги Оснач, Анны Старцевой, Константина Сутягина.

Фото: Илья Репин, «Апофеоз искусства»