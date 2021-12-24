ЭКО-елка своими руками: мастер-класс от SOUDAL

Стремительно приближается волшебная пора – рождественские праздники. Это время исполнения чудес в знакомой с детства атмосфере домашнего уюта и новогоднего переполоха. Эксперты SOUDAL подготовили мастер-класс по созданию альтернативной елки из деревянных поддонов своими руками.

Удивите своих домочадцев и гостей, смастерив оригинальную, нетипичную новогоднюю красавицу из таких простых материалов, как:

Доски разной длины и ширины толщиной 1,5 см Деревянное основание 15/30-40 см Быстросохнущий клей для дерева 64A от SOUDAL Шкурка (абразивность – 120-220) Светодиодная гирлянда Водостойкий клей для дерева 65A от SOUDAL Лобзик, дрель или шуруповерт, молоток Водостойкий полиуретановый клей для дерева 66A от SOUDAL Линейка и карандаш

Для начала намечаем карандашом на разложенных досках силуэт нашей елки. Отпиливаем по намеченным линиям все лишнее лобзиком. За основание арт-елки можно взять деревянный брусок, который сможет выдержать конструкцию. С помощью дрели или шуруповерта делаем отверстие под ствол.

Для приклеивания деревянных плашек к самому основанию отлично подойдет быстросохнущий клей 64A от SOUDAL. Он сделан на основе поливинилацетата (ПВА) для древесины с высокой силой соединения. Его класс водостойкости D2 предназначен для использования внутри помещений, а скорость отвердения достигает 20 минут. Быстросохнущий клей для дерева можно использовать и для фиксации ствола будущей елки на деревянном бруске. Материал обладает высокой прочностью при конструкционных соединениях «шип-паз». Дополнительная обработка рабочих поверхностей наждачной бумагой или шкуркой повысит адгезию.

На ошкуренные доски наносим краску. Окрашиваем плашки разными цветами и даем высохнуть. SOUDAL рекомендует добавить в свою палитру красный, черный и золотой цвета, но Вы можете выбрать любые другие на свой вкус.

Приступаем к самому творческому этапу – украшению ели. Здесь подойдут любые небьющиеся игрушки, вата, картон и все, что Вам захочется увидеть на своей елочке. Воплотите смелые дизайнерские идеи с помощью водостойкого клея для дерева 65A от SOUDAL. Он сделан на основе поливинилацетата (ПВА) с улучшенной водостойкостью D3 для любых пород дерева. Время высыхания составляет не более 60 минут. Такой клей устойчив к высоким температурам и обладает повышенной адгезионной прочностью. Он абсолютно безопасен для обрабатываемой поверхности.

Завершающий штрих – гирлянда. SOUDAL рекомендует выбрать светодиодную с теплым светом. Наряжайте ель и загадывайте желания!

Если Вы захотите поделиться духом Рождества с другими людьми, можете поставить ЭКО-ель на улице перед зданием. В таком случае для соединения деталей используйте водостойкий полиуретановый клей для дерева 66A от SOUDAL с повышенным классом водостойкости (D4) и высокой прочностью склеивания даже влажной древесины. Он образует прочный шов, стойкий к воздействию влаги и низкой температуре -30 °C.

Еще одна причина, почему несмотря на огромную популярность живой елки, многие украшают свой дом искусственным аналогом – сохранение зеленых насаждений хвойных деревьев. SOUDAL поддерживает этот тренд и предлагает Вам присоединиться к нему.

Подробная информация о продукции SOUDAL представлена на официальном сайте. За дополнительной информацией просьба обращаться в технический отдел: 8 (985) 265 89 18.

О компании

Компания SOUDAL — крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Бельгийская семейная компания существует уже более 50 лет, поставляя товары в 140 стран. Холдинг имеет 24 производственных предприятий на пяти континентах и 72 представительства по всему миру.