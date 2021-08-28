Эколог назвал главную проблему Танзании и рассказал, чем местные жители похожи на россиян

Эколог Юрий Коробов побывал в Танзании и рассказал о своих впечатлениях о поездке по этой необычной стране. В частности, он назвал несколько черт, которые делают россиян и танзанийцев похожими – умение подшутить над собой, легкость в восприятии действительности и оптимизм.

Вместе с тем, в стране немало проблем. Одна из них – неконтролируемая вырубка лесов. Так, в Танзании 85% пищи готовится с использованием древесного угля. Заготовка угля в стране в значительной степени производится нелегальным путем, вследствие чего каждый год она теряет 500 тыс. га.

Правительство области Линди, например, по результатам исследований Лесного агентства (TSF) в 2019 г. потребовало от глав провинций приостановить на время выдавать новые лицензии на вырубку леса. Чиновники пожелали провести анализ деятельности обладателей таких лицензий. Были замечены многочисленные нарушения границ вырубки и факты использования просроченных лицензий.

Впрочем, говорит Коробов, россияне как никто должны понимать и сочувствовать жителям Танзании. Наличие богатого природно-ресурсного потенциала и необходимость долгой работы для преодоления временных трудностей – неотъемлемые атрибуты постсоветской России. Мы сами еще очень хорошо помним 90-е годы, когда в России рушилась плановая советская экономика и в огромных трудностях создавалась новая – рыночная, напоминает Коробов.

Впрочем, нынешнее правительство предпринимает максимум усилий для решения насущной проблемы. Это относится и к Самии Сулуху – президенту Танзации, которая вступила в должность в нынешнем году. Президент понимает, насколько важным является международное сотрудничество.

Источник: https://nat-geo.ru/travel/udivitelnaya-tanzaniya/