Экологические коллекции на Московской неделе моды: тренд на безотходное производство

Российские бренды приобретают все большую известность и популярность благодаря Московской неделе моды. Это событие не только демонстрирует успехи отечественной моды, открывая новые имена талантливых дизайнеров, но и предоставляет платформу для продвижения брендов как на российском, так и на мировом рынках. Стремление оживить традиционные мотивы в современной fashion-индустрии задает тон основным трендам. Немаловажная часть Московской недели моды — международный шоурум, где дизайнеры встречаются с байерами и осуждают потенциал будущего сотрудничества. В этой статье мы подобрали бренды, о которых нужно знать каждому, кто интересуется модой.

Angela Le Bourgeois (Москва)

Angela Le Bourgeois — московский бренд женской одежды в сегменте премиум плюс, основанная в 2016 году. Миссия бренда заключается в поиске женской идентичности и экспериментах с кроем, а также в создании новых, функциональных форм. Бренд стремится трансформировать стереотипы о классических нормах одежды и привнести многообразие в индивидуальный стиль.

Fashion Rebels (Москва)

Столичный бренд женской одежды FASHION REBELS презентовал в международном шоуруме Московской недели моды осеннюю коллекцию THE CITY IS HERS. В центре коллекции находятся элегантные костюмы, шерстяные пальто и изделия из замши и кожи. Замшевый дроп включает жакет прямого кроя, брюки на классическом поясе и широкие брюки на резинке, а также ассиметричную юбку с запахом и роскошный тренч. Для офисных будней бренд предлагает костюмы из поливискозы, которые отлично держат форму и практически не мнутся.

Libellulas (Москва)

Libellulas — бренд женской одежды, основанный в 2011 году, ориентированный на уникальность. Высокое качество материалов, швов и кроя выделяет его на отечественном рынке. ДНК бренда включает эмоцию, цвет и принт: коллекции наполнены яркими и сложными оттенками. Libellulas развивает экстраординарные принты и сочетания для повседневной жизни. Каждое изделие имеет уникальный код и создается с тщательным учетом всех деталей, что делает их лимитированными и аутентичными.

Fiori dress code (Москва)

Бренд Fiori dress code предлагает коллекции, которые помогают женщинам раскрыть свою индивидуальность и уникальность через элегантные образы. Эти образы дополняются утонченными аксессуарами, изготовленными из легких и воздушных материалов, таких как кружево, шелк и органза. Основная задача бренда — предоставить женщинам возможность создавать свой уникальный стиль и акцентировать свою природную красоту. В ассортименте бренда можно найти изысканные сьемные воротники и манжеты, жабо, баски, кейпы и многое другое.