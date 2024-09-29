Экологическое просвещение и волонтерство – самые интересные проекты конкурса в Подмосковье

Разработки «Экопросвещение и волонтерство» и «Будущее экологии Московской области» вызвали наибольший интерес экспертов в ходе финала Конкурса экологических проектов Московской области. Он прошел в Мытищах 21 сентября 2024 года в парке Мира. Всего на суд жюри в самых разных номинациях было представлено рекордное количество инициатив – 146. Эксперты с удовлетворением отметили оригинальные и инновационные решения, включая экологические приложения и цифровые технологии, предложенные старшими школьниками и студентами вузов.

В число победителей вошел проект по анализу рекреационной нагрузки на особо охраняемые природные территории (ООПТ). Он акцентирует внимание на проблеме сохранения природных ресурсов в условиях повышенной туристической активности.

О востребованности, полезности и значительном потенциале подобного конкурса высказался и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида. По его словам, проекты, выдвинутые на конкурс, становятся не просто интереснее с каждым годом, но и предполагают решение конкретных природоохранных задач, являясь практико-ориентированными.

Эксперты и гости мероприятия смогли принять участие в дискуссиях по вопросам улучшения экологической ситуации в Подмосковье, а также в самых разных мастер-классах, посвященных экологическим практикам. Ярким завершением финала Конкурса экологических проектов стал праздничный концерт популярных артистов.

Состоявшееся событие показало, насколько для экологического будущего Подмосковья важны предлагаемые неравнодушными гражданами региона инициативы. Конкурс проводится в четвертый раз, в очередной раз подтверждая свою значимость в выявлении и поддержке экологических проектов.