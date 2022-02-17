Экологичность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ подтверждена европейской декларацией EPD (Environmental Product Declaration)

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ, как член европейской ассоциации производителей экструзионного пенополистирола EXIBA, подтвердила экологичность продукции на основе XPS. В рамках добровольной сертификации в Европе продукция прошла процедуру декларирования и попала в перечень экологически безопасных, что закреплено в недавно опубликованной Environmental Product Declaration.

ТЕХНОНИКОЛЬ является членом Европейской ассоциации производителей экструзионного пенополистирола (EXIBA). Продукция участников EXIBA подвергается строгому аудиту и контролю качества со стороны профессионального сообщества, аудиторов и европейских институтов сертификации.

«Тот факт, что XPS ТЕХНОНИКОЛЬ попал в перечень продукции, зафиксированной в декларации EPD, подтверждает, что мы стабильно держим на высоком уровне не только контроль качества и безопасность самой продукции, но и заботимся о том, чтобы все стадии производства оказывали минимальное воздействие на окружающую среду», – прокомментировал Дмитрий Михайлиди, директор по развитию направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

В рамках добровольной сертификации EPD продукция оценивается по целому ряду параметров. Эксперты анализируют воздействие XPS на окружающую среду в течение всего жизненного цикла, включая безопасность производства, влияние углеродного следа, экологичность самого материала, возможности безопасной утилизации.

Основная цель декларации EPD – информировать потребителей о том, насколько продукт соответствует принятым в Европе высоким нормам безопасности.

«XPS ТЕХНОНИКОЛЬ является востребованным теплоизоляционным материалом в России и за рубежом. Его широко применяют в промышленно-гражданском и малоэтажном строительстве для утепления заглубленных конструкций, полов, крыш, фасадов. Безусловно, имея столь широкую сферу применения, материал должен быть абсолютно безопасным. И декларация EPD в очередной раз это подтвердила. А тот факт, что информация об этом доступна в том числе и европейским потребителям, открывает перед XPS ТЕХНОНИКОЛЬ новые возможности освоения европейского рынка», – говорит Алексей Касимов, операционный директор направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов, и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 58 производственных площадок в 8 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Шотландия, Германия, Польша, Англия), 22 представительства в 18 странах мира, 20 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 118 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.