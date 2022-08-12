Экономика Китая становится движущей силой мировой экономики: результаты опроса

Согласно опросу, проведенному совместно Аналитическим центром CGTN и Институтом общественного мнения Китайского народного университета, около 78,34% респондентов из 22 стран считают, что китайская экономика стала двигателем мировой экономики.

В опросе приняли участие респонденты, средний возраст которых составил 38,64 года, из развитых стран, таких как США, Великобритания, Австралия, Япония, а также из таких развивающихся стран, как Бразилия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Африка.

Более половины респондентов имеют высшее образование, при этом 54,71% имеют степень бакалавра или выше, из них 15,22% являются магистрами и докторами наук.

Движущая сила мировой экономики

Опрос показал, что 91,46% респондентов из Африки высоко оценивают экономические достижения Китая и считают, что Китай стал движущей силой мировой экономики. За ними следуют респонденты из Европы, 81,6% которых считают так же, а респонденты из Северной Америки занимают третье место с 78,09%.

Опрос также показал, что 84,13% респондентов из стран, участвующих в инициативе «Один пояс и один путь», высоко оценивают экономические достижения Китая. В то же время 84,02% респондентов из развивающихся стран доверяют китайской экономике.

В том, что касается перспектив на будущее, 76,23% респондентов считают, что Китай будет играть ключевую роль в глобальном экономическом развитии.

Будущий мировой порядок

Только 6,31% респондентов считают, что в будущем мир будет однополярным и в нем будут доминировать США, в то время как 34,55%, то есть крупнейшая группа респондентов, считает, что наиболее вероятной перспективой является многополярный мир.

Около 56% респондентов из развитых и развивающихся стран считают, что реальная причина, по которой западные политики пропагандируют «китайскую угрозу» — это «страх и тревога» по поводу роста китайской экономики.

Китайскую концепцию «сообщества с общим будущим», рассматривающую человечество как единое целое и нацеленную на поиск новых путей предотвращения конфронтаций, поддерживается 61,29% опрошенных.

Быстрое развитие технологий в Китае

В том, что касается быстрого развития технологий в Китае, респондентов больше всего впечатляет развитие сетей 5G, искусственный интеллект и высокоскоростные железные дороги.

В Африке на 73,87% респондентов произвело наибольшее впечатление использование в Китае стандарта 5G, а 55,28% респондентов высоко оценивают высокоскоростную железнодорожную магистраль страны. В Европе 52,77% респондентов впечатлены достижениями страны в области искусственного интеллекта.

Улучшение качества жизни китайского народа

За последние десять лет валовой внутренний продукт Китая на душу населения вырос с 6100 до более чем 12 000 долларов, что, по мнению 76,65% респондентов, является выдающимся показателем. Более 70% респондентов с пяти континентов считают, что Китай становится богаче.

За последнее десятилетие около 100 миллионов сельских бедняков в Китае вырвались из нищеты, и подавляющее большинство респондентов считают, что две основные причины этого заключаются в том, что экономика Китая быстро растет и что китайское руководство решительно движется к достижению своих целей.

По данным опроса, большинство респондентов одобряют подход Китая к правам человека, и 57,36% опрошенных согласны с утверждением: «Китай всегда подходит к правам человека реалистично и практично»‎.