Экономист Марат Айдагулов: цифровая валюта – мировой тренд 21 века

В 2024 году Центральный банк России начал широкое подключение финансовых организаций к платформе цифрового рубля. Экономист Марат Айдагулов считает, что полноценное внедрение цифровой национальной валюты в целом изменит экономическую модель в РФ.

«Цифровая валюта становится важнейшим мировым трендом 21 века, изменяя представления о финансах, платежах и экономике в целом. С развитием технологий и увеличением популярности криптовалют, таких как биткойн и эфириум, концепция цифровых денег начала активно внедряться в повседневную жизнь людей и бизнеса», — отмечает Марат Айдагулов.

По его словам, одной из основных причин роста интереса к цифровым валютам является их высокая скорость и безопасность транзакций. В отличие от традиционных банковских систем, которые могут требовать нескольких дней для обработки операций, цифровые валюты позволяют мгновенные переводы, уменьшая время ожидания и затраты на комиссии. Это особенно актуально для международных переводов, где традиционные методы могут быть дорогостоящими и долгими.

На сегодняшний день национальные цифровые валюты разрабатываются и внедряются во многих государствах, например, в Китае тестируется цифровой юань (e-CNY), Швеция прорабатывает проект e-krona, Сингапур ведет эксперименты с цифровым сингапурским долларом.

«Цифровая валюта предоставляет новые возможности для экономических систем различных стран. Центробанки начинают изучать возможность выпуска собственных цифровых валют (CBDC), которые могут упростить контроль за денежной массой и позволить более эффективное управление экономикой», — отмечает Марат Айдагулов.

В 2024 году Банк России начал поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все российские банки.

«Важно отметить, что внедрение цифрового рубля не только изменит банковскую сферу, но и повлияет на экономику в целом, способствуя повышению эффективности финансовых операций и улучшению контроля за денежной массой», — подчеркивает Марат Айдагулов.

При этом экономист указывает на то, что в первую очередь цифровой рубль будет полезен коммерческому сектору, потому что операции станут дешевле благодаря снижению транзакционных издержек. «Упрощение процесса расчетов позволит компаниям быстрее управлять денежными потоками и улучшить финансовое планирование», — подчеркивает эксперт.

Таким образом, по его словам, цифровая валюта является не просто модным трендом, а важным элементом будущего финансовой системы. Развитие этой системы потребует внимания со стороны разработчиков, государственных органов и пользователей для создания безопасной и эффективной экосистемы, способствующей экономическому росту и инновациям в 21 веке.