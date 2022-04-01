Экосистема EcoFlow DELTA Pro стала победителем премии Red Dot Design Award 2022

Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных электростанциях и решениях в сфере возобновляемых источников энергии, была удостоена премии Red Dot Design Award 2022 г. Экосистема EcoFlow DELTA Pro вместе с аксессуарами была названа победителем в категории «Дизайн продукта». Премия Red Dot Design Award является одним из крупнейших в мире конкурсов дизайна, а ее узнаваемый логотип в виде красной точки остается знаком выдающегося дизайна по всему миру на протяжении более 60 лет.

«Мы очень рады тому, что жюри Red Dot отметило экосистему EcoFlow DELTA Pro, — заявил руководитель научно-исследовательского отдела компании EcoFlow Томас Чань (Thomas Chan). — Это ценное признание нашей философии в сфере дизайна продукции, которая с самых первых дней стремилась к созданию устойчивого будущего для всех. Это еще одна награда и важная веха для компании EcoFlow и нашей продукции».

В тот же день EcoFlow также объявила о том, что долгожданный полноценный запуск экосистемы EcoFlow DELTA Pro состоится 15 апреля. Экосистема EcoFlow, включающая в себя портативную электростанцию DELTA Pro и все сопутствующие комплектующие, является первым в отрасли интегрированным энергетическим решением, осуществляющим выработку, хранение и использование энергии, что обеспечивает устойчивый подход к энергопользованию для частных лиц и предприятий.

«Компания EcoFlow стала важным участником мировой миссии по достижению углеродной нейтральности за счет постоянной разработки инновационных решений в области возобновляемой энергетики, а успех экосистемы EcoFlow DELTA Pro знаменует собой еще один важный шаг вперед в этом направлении», — заявил г-н Чань.

Экосистема EcoFlow DELTA Pro, дебютировавшая на Kickstarter в июле 2021 года, быстро собрала более 10 млн евро, побив тогдашний рекорд платформы по самому финансируемому технологическому проекту. В октябре прошлого года центральный элемент экосистемы — портативная электростанция EcoFlow DELTA Pro — был включен в список 100 лучших изобретений 2021 года.