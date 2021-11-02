Экс-мэр Краснодара пояснил цели Всероссийской переписи населения

По словам бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, занимающего сегодня в Государственной думе VIII созыва пост народного депутата, результаты Всероссийской переписи населения напрямую влияют на уровень предоставляемых государственных и муниципальных услуг в каждом из федеральных субъектов страны. В качестве примера экс-мэр привел подушевое финансирование в национальной системе здравоохранения.

Он отметил, если данные о количестве жителей в том либо ином муниципалитете не сходятся с реальными данными, денег для лечения пациентов в больницах и поликлиниках всегда будет не хватать. Аналогично обстоит ситуация и с другими сегментами общественной и экономической жизни, финансируемыми из федерального центра.

«В первом чтении на днях мы рассмотрели проект федерального бюджета. В документе на строительство детских садов и школ, ремонт дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, реализацию инфраструктурных проектов запланированы достаточно серьезные деньги. Если в Краснодаре подтвердятся данные о количестве жителей свыше одного миллиона человек, интересы горожан с опорой на реальные показатели будет отстаивать гораздо проще. В таком случае, город может рассчитывать на дополнительное финансирование и субсидирование важных муниципальных программ и инициатив. Поэтому я и призываю всех краснодарцев внести свой посильный вклад в развитие родного города и принять участие во Всероссийской переписи населения», – сказал Евгений Первышов.

Он напомнил, чтобы принять участие в переписи, можно заполнить в ближайшем переписном участке опросный лист, дождаться переписчика по адресу проживания либо воспользоваться возможностями портал госуслуг.

Источник фото: expert.ru