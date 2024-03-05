Экскурсии, спектакли, квесты: как пройдут дни открытых дверей в московских школах искусств

Они станут подготовкой к новой приемной кампании, которая начнется 15 апреля и продлится до 15 июня.

Московские школы искусств и профильные колледжи приглашают жителей столицы на дни открытых дверей. До конца весны дети и их родители смогут побывать в творческих образовательных учреждениях и познакомиться с их программами обучения, педагогами и требованиями к абитуриентам, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Подробная программа и формы регистрации опубликованы на сайтах организаций.

«Сегодня в столице работает порядка 150 учебных заведений в сфере искусства. Они предлагают широкий выбор направлений подготовки, в том числе музыкальное, хореографическое и театральное. Новая приемная кампания начнется 15 апреля и продлится до 15 июня. Приглашаем ребят посетить интересующие учреждения перед подачей документов. Для вас подготовили экскурсии, открытые концерты, спектакли и интерактивные мероприятия», — рассказала Наталья Сергунина.

В музыкальной школе имени А.Н. Александрова мероприятия пройдут с 18 по 20 марта. В первый день гости побывают на занятиях по игре на фортепиано, флейте, скрипке, арфе и органе. Во второй — узнают о баяне и аккордеоне, посмотрят музыкальное представление и выступление хора. Третий день организаторы отвели струнным инструментам, фольклору и оркестру.

22 марта гостей будут встречать в детской школе искусств имени С.Т. Рихтера. Педагоги ответят на вопросы абитуриентов и помогут определиться с направлением. А коллективы покажут, чему научились на занятиях. В программе также концерт музыкантов, открытый показ вступительного испытания с примерными заданиями, вернисаж, мастер-класс по классической хореографии и экскурсия в костюмерную.

В Московском театральном колледже имени Л.А. Филатова день открытых дверей пройдет 23 марта, на нем расскажут об истории и традициях учебного заведения. Воспитанники детской музыкальной школы имени М.А. Балакирева 24 марта покажут своим гостям цирковое представление «Пеппи» — синтез циркового, хореографического, вокального и театрального искусства.

Тимирязевская детская художественная школа 30 и 31 марта проведет серию мастер-классов. Среди них занятия по графике, валянию из шерсти, ручной росписи по ткани, лепке из глины и созданию архитектурной композиции.

На открытом концерте в детской музыкальной школе имени В.А. Моцарта 10 апреля представят все инструменты, игре на которых здесь можно научиться. В список вошли фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, тромбон, труба, саксофон, кларнет, флейта, а также виброфон, аккордеон и гитара. Кроме того, в программу включат вокальные номера. Похожие мероприятия пройдут в музыкальной школе имени А.Т. Гречанинова 24 мая.