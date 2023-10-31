Эксперт: «Бизнесу будет тяжело, если на него обрушится вся тяжесть новых высоких штрафов за рекламу»

В МТПП 30 октября прошел круглый стол «Маркировка рекламы – что считать рекламой, мнения юристов и пояснение ФАС и РКН», подготовленный Комитетом по медиакоммуникациям бизнеса МТПП по результатам проведённого опроса представителей МСП.

По словам руководителя юридического направления Комитета по медиакоммуникациям бизнеса МТПП, управляющего партнера компании BNP Consulting Анастасии Подгрудковой, бизнесу будет очень сложно выживать в сложившихся условиях при продолжении практики наложения новых высоких штрафов за рекламу и роста его долговой нагрузки. Она прогнозирует высокую вероятность значительного снижения активности российского бизнеса в случае продолжения правоприменительной практики в рамках закона о маркировке.

Собравшиеся на мероприятие ведущие юристы и медиа-эксперты говорили о собранных в ходе опроса свыше 150 наиболее важных вопросах и проблемах, возникших у бизнес-сообщества в результате принятия значительно изменившего рельеф бизнеса закона о маркировке рекламы.

Эксперт Московской торгово-промышленной палаты Надежда Онищук в своём докладе изложила своё видение практического применения закона о маркировке рекламы и ответила на предварительно собранные вопросы представителей МСП.