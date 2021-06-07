Эксперт: «Есть удивительные примеры социальной ответственности промышленных компаний перед коренными народами»

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе работы Петербургского международного форума оценил работу «Норильского никеля» в вопросах содействия повышению качества жизни коренных малочисленных народов, проживающих в арктических регионах страны.

Мнение главы федерального ведомства было озвучено в рамках тематической сессии ПМЭФ-21, участники которой – из России, Канады и скандинавских стран – поделились своими достижениями в области устойчивого развития северных территорий. По словам экспертов, качество жизни коренных народов во многом зависит от того, сколь охотно хозяйствующие субъекты готовы помогать в этом непростом вопросе государству. «Компания «Норникель» – это яркий пример тесного взаимодействия крупной промышленной компании с общинами коренных малочисленных народов Севера. Как достойно эта металлургическая компания подошла к тому, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать все последствия прошлогодней аварии, компенсировать и экологический урон, и ущерб, который понесли от утечки топлива коренные народы. Суммарная программа компенсаций составит 2 млрд рублей на 5 лет. За счет этих средств будут решены даже те проблемы, которые не решались до этого долгое время», — подчеркнул Игорь Баринов.

Президент Университет Арктики (UArctic) Ларс Куллеруд, подключившийся к обсуждению по видеосвязи, отдельно остановился на важности международного сотрудничества в вопросах содействия устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера. «Отлично, когда этому сотрудничеству помогают и промышленные компании. «Норникель» несколько раз принимал меня на своих предприятиях, расположенных в Заполярье. На меня большое впечатление произвело то, как сотрудники компании понимают всю специфику и сложность работы в арктических регионах – в том числе, необходимость взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера. Необходимы современные технологии, чтобы в условиях вечной мерзлоты не навредить территориям, на которых другие люди ведут свою традиционную жизнедеятельность. Так же важно изучать психологию, социологию, чтобы избегать возможных конфликтов с коренными народами. Один из способов этого избежать – налаживать контакт. Что и происходит», — заметил Куллеруд.

Компания «Норникель», в свою очередь, поделилась с участниками форума своим опытом совершенствования формата взаимоотношений с коренными народами. На сегодняшний день — это не только социальные и благотворительные проекты, конкурсные программы, но также совместное планирование развития инфраструктуры, промыслов и экономики общин КМН, создание новых производств на базе традиционного природопользования. «Компания, руководствуясь международными принципами ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), имеет постоянный тесный контакт с представителями коренных малочисленных народов. Мы делаем все, чтобы сохранить традиционный образ жизни северян. «Норникель» создал координационный совет, куда вошли представители всей 50 общин. Для нас важен каждый голос, мы хотим услышать предложения каждого», — рассказал вице-президент компании Андрей Грачев.

Повестка нынешней тематической сессии ПМЭФ-21 для нашей страны крайне актуальна: на территории 28 субъектов Российской Федерации проживают около 270 тысяч представителей свыше 45 разновидностей КМН. И каждый из них должен быть уверен в своем будущем.