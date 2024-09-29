Эксперт ГК ВИК рассказала о перспективах развития ветеринарной отрасли в России

Директор по развитию Группы компаний ВИК Любовь Бочарова дала интервью радиостанции «Спутник» о развитии отечественной ветеринарии. Разговор состоялся в рамках 18-го международного Балтийского форума ветеринарной медицины, который проходил в Санкт-Петербурге 12-13 сентября.

Любовь Бочарова сориентировала, что процесс импортозамещения в ветеринарной отрасли начался еще 10 лет назад и за это время удалось достичь большого прогресса: российские производители многократно увеличили объёмы производства препаратов для сельскохозяйственных и мелких домашних животных.

Импортозамещение ветпрепаратов, недоступных на отечественном рынке – одна из самых актуальных задач на сегодняшний день. «К сожалению, у многих людей сформировано мнение, что всё иностранное и заграничное лучше и привлекательнее. Однако опыт показывает, что это совсем не так и качество нашей продукции не уступает, а кое-где и превосходит зарубежную», — отметила директор по развитию ГК ВИК.

В связи с этим Группа компаний ВИК взяла курс на пополнение своего ассортимента дженериками и разработку уникальных продуктов, помогающих справляться с наиболее распространенными заболеваниями.

Еще одним серьезным направлением работы ГК ВИК является популяризация тех усилий, которые прилагают отечественные производители для развития ветеринарной отрасли. В приоритете — укрепление сотрудничества с ветеринарными клиниками и государственными ветеринарными службами. Эксперты компании принимают участие во всех ключевых отраслевых событиях, таких как Балтийский форум ветеринарной медицины, на которых делятся с ветеринарными специалистами практическим опытом применения препаратов, рассказывают об ассортименте, проводят обучение.

Также в эфире была затронута тема внедрения маркировки вакцин и препаратов, которая с 1 сентября стала обязательной. Любовь Бочарова рассказала, что в Группе компаний ВИК процесс подготовки производственных площадок компании к нововведению был запущен заранее и уже все готово. По ее мнению, обязательная маркировка улучшит репутацию российских производителей и повысит доверие со стороны ветеринарных врачей и владельцев домашних питомцев.