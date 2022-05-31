Эксперт «Инновационной мобильности» расскажет о мультимодальной IT-платформе и ее роли в реализации проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира»

Генеральный директор ООО «Инновационная мобильность» Ирина Финько выступит на VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде 2 июня. В рамках круглого стола «Зеленый цифровой коридор пассажира» эксперт расскажет о технологичной платформе «Инновационная мобильность» – для кого она создана и какие задачи решает.

Мультимодальная платформа пассажирской мобильности объединяет различные виды транспорта за счет использования современных цифровых решений. Сервис позволяет планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки различными видами транспорта и предоставляет дополнительные услуги через единый интерфейс.

На базе платформы «Инновационная мобильность» функционируют сервисы для продажи электронных билетов на поезда дальнего следования, самолеты, автобусы межрегионального и международного сообщения, поезда «Аэроэкспресс», пригородные поезда, водный транспорт, а также страховых продуктов и туристических услуг (компания является оператором туристических сервисов ОАО «РЖД»).

«На портале РЖД запущен сервис мультимодальности. Он позволяет подобрать оптимальный маршрут с использованием поездов, самолетов, автобусов и пригородных поездов. Пассажиру предлагается множество вариантов, из которых он может выбрать подходящий ему по цене или времени в пути, – рассказывает Ирина Финько. –Немаловажным преимуществом сервиса является возможность приобретения составной поездки в рамках одного заказа и платежа. Например, часть пути можно проехать на поезде, а закончить поездку на автобусе – при этом билеты на эти виды транспорта покупаются в одном месте».

Один из проектов компании «Инновационная мобильность» – автоматизированное рабочее место «планирование путешествий» прошел в финал Премии ЦИПР в номинации «Цифровизация транспорта». АРМ – это универсальное программное решение для оформления проездных документов на любой вид транспорта, включая возможность реализации сопутствующих услуг в формате «Единого окна». Проголосовать за проект можно на сайте Премии: https://award.cipr.ru/joiner?nomination_id=6&joiner_id=182.

Важно отметить, что ввиду ухода ряда компаний с российских рынков особенно актуальными становятся вопросы безопасности и импортозамещения. «Инновационная мобильность» готова к текущим вызовам – часть предоставляемого программного обеспечения уже является импортозамещенным и в краткосрочной перспективе планируется перевести всю платформу на отечественное ПО.

Подробнее с программой и участниками конференции можно ознакомиться на официальном сайте ЦИПР: https://cipr.ru/.