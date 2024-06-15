Эксперт по недвижимости Елена Гончаренко рассказала о причинах покупки жилья в Краснодаре

Хочу поделиться своими знаниями и опытом при покупке недвижимости в Краснодаре, поскольку город этот очень люблю, родилась здесь, и знаю его очень хорошо.

Южный город Краснодар, прежде всего, ассоциируется с благоприятной климатической обстановкой и живописной природой. Кроме этого, высокотехнологичное медицинское обслуживание, наличие крупных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, делают Краснодар очень привлекательным для жизни. При этом, всё-таки ключевой причиной проживания или инвестирования в жилье в Краснодаре является удобство и доступность путешествий к морскому побережью на юге России. Например, утром вы проснулись, позавтракали и захотели искупаться в море, притопали к своей машине и поехали. Или решили, что лучше добраться на скоростной «Ласточке». Всего 2 часа, и вы уже на море, в Джубге, например. Это очень здорово, когда у вас есть такая возможность, планировать отдых в данном случае точно долго не придется.

Анализируя в целом рынок недвижимости Краснодара, хочется отметить, что значительное количество людей предпочитает оставаться в городе из-за различных обстоятельств. При этом курортная инфраструктура, финансовые ресурсы и средства остаются на месте, что приводит к увеличению стоимости недвижимости в Краснодаре. А учитывая, что этим летом до закрытия программ льготной ипотеки остаётся всего месяц, спрос на покупку жилья резко возрастает. Это приводит уже к ажиотажному росту цен на недвижимость. При этом застройщики делают сейчас очень классные акционные предложения, чтобы наполнить свои эскроу счета.

Если же рассматривать новостройки, то сейчас многие застройщики продают квартиры только через агентов по недвижимости. Такая стратегия будет фильтровать “ротозеев”, потому что очень много “покупателей” просто интересуются, отвлекая своими звонками менеджеров по продажам, и на это уходит очень много времени. А целевая аудитория покупателя, она в основном приходит всегда с агентом, потому что прежде чем вести покупателя на стройку, агент выявляет потребность и актуальность покупки. При этом очень важно отметить, что стоимость жилья при покупке квартиры в новостройке не меняется, если Вы приходите с агентом или покупаете у застройщика. Поэтому выгоднее всегда купить через агента, потому что агент знает весь рынок, учтет все «боли и пожелания» покупателя, и выберет с ним вместе из всех строек и предложений рынка то, что подходит именно ему лучше всего.

Обратимся теперь к стоимости жилья в Краснодаре. Тут все зависит очень от многих факторов. Локация и район расположения недвижимости являются ключевыми факторами, определяющими её стоимость на рынке. При этом стоит отметить, что коренное население Краснодара традиционно предпочитает проживать в центре и в таких районах, как Фестивальный, Юбилейный и т.д. Эти районы уже сформированы, с устоявшейся инфраструктурой и жилым фондом. В таких локациях практически нет новостроек, но и цены на вторичную недвижимость здесь стабильно высокие и не склонны к падению. А в новых современных и комфортных жилых комплексах проживают в основном приезжие из других регионов. И что касается цен, то, например, трехкомнатную квартиру в мкр Любимово с возможностью получить ипотеку по льготной ставке можно купить за 8,3 млн. рублей. В более престижном ЖК «Екатерининский парк» стоимость квартир гораздо выше — от 200 тыс. рублей за квадратный метр.

Что же касается частного сектора в самом Краснодаре в мкр. Фестивальный, например, то там цены на дома начинаются от 150 млн. рублей. А если мы рассматриваем коттеджные посёлки в пригороде Краснодара, то там можно найти более доступные варианты домов с участками в пределах 6 млн. рублей. При этом действительно нужно учитывать, что инфраструктура в таких пригородных локациях будет развита хуже, чем в самом Краснодаре. То есть за более низкую стоимость дома придется отказаться от некоторого уровня комфорта и удобства, характерного для жилья внутри города. Этот компромисс нужно тщательно взвесить, оценив, насколько важны для вас эти факторы инфраструктуры при выборе места для загородного дома. Если увеличить бюджет до 7-8 млн. рублей, то в коттеджных поселках в пригороде Краснодара можно найти варианты с лучшей инфраструктурой, и это будет оправдывать небольшое увеличение бюджета.

Очень важно отметить при этом, что самостоятельно выбрать себе жильё — это очень непростая задача, поэтому я настоятельно рекомендую привлечь к этому процессу опытного агента по недвижимости. Агент поможет вам оптимально подобрать вариант, провести анализ рынка и обезопасить сделку. Учитывать нужно и то, что местные специалисты, хорошо знающие специфику региона, имеют неоспоримое преимущество перед приезжими агентами. Приезжие агенты еще вчера, например, пекли пирожки или продавали «трусы» на рынке, а сегодня они уже пытаются продать вам недвижимость и считают себя экспертами рынка. Это действительно серьезный фактор, который нельзя игнорировать при покупке жилья. Халатность и элементарная непредусмотрительность в этом вопросе может дорого стоить в будущем.

Елена Гончаренко – ТОП эксперт российской и зарубежной недвижимости со стажем более 10 лет, сертифицированный риелтор, педагог-психолог.