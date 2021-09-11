Экспертный совет премии АРХИWOOD 2021 назвал финалистов

6 сентября в шоу-руме «Туликиви» на «Красном Октябре» состоялось заседание Экспертного совета премии АРХИWOOD, который сформировал шорт-лист премии 2021 года.

Премия проходит уже в 12-й раз, что свидетельствует о стабильном интересе к деревянной архитектуре, а количество поступивших на премию заявок (191) неожиданно высоко — учитывая непростой для архитекторов и заказчиков пандемийный год.

Но еще больше, чем количество, радует качество представленных объектов — особенно в номинации «Загородный дом», из которой в финал вышло рекордное количество — 11 домов. И если в первые годы существования премии явными ее фаворитами были номинации «Арт-объект» и «Дизайн городской среды» (что вполне соответствовало духу времени), то последние годы это именно «Дом». Неслучайно в прошлом году в издательстве «Гараж» была издана книга «Современный русский деревянный дом», которая подвела итоги 20-летним поискам русских архитекторов и обозначила эту тему как сложившееся явление.

В этом году в этой номинации представлены очень разные дома. В основном каркасные (но есть и один рубленый); как правило, очень небольшие; черные и белые (первых больше); в основном — односкатные (а двускатные — все равно несимметричные); чаще всего двухэтажные (но много и одноэтажных); с панорамным остеклением или хотя бы с огромными окнами; и везде — очень интересные, всегда по-разному решенные террасы. Не только в Московской области, но также в Саратовской, Смоленской и Тюменской; как для себя (дача Рустама Керимова), так и для знаменитых заказчиков (дом коллекционера Игоря Маркина), не только от мэтров (Николай Белоусов, Сергей Колчин, Сергей Наседкин), но и от новичков премии: Кирилла Исаева, Федора Беляева, Алексея и Анны Кашаниных.

В лонг-листе номинации «Малый объект» была 31 заявка, в шорт-лист вышло всего 6. Но это тот случай, когда мал золотник, да дорог. Здесь — стильные бани бюро «ХВОЯ» и Рустама Керимова, изысканные сараи Никиты Капитурова и Саши Эрмана, живописный дом-антресоль Алексея Луки и совершенно великолепная, точная и крайне актуальная работа Алексея Козыря и Ильи Бабака: веранда и терраса, пристроенные к старому деревенскому дому. Отличный пример того, как можно сохранить милое, любимое, намоленное, просто добавив к нему новые, необходимые современному человеку функции.

8 объектов прошли в финал в номинации «Дизайн городской среды». Дерево продолжает завоевывать общественные пространства наших городов (в этом году на карте премии впервые появились Ставрополь, Ульяновск, Уфа, Елабуга), и при кажущемся привычном наборе элементов (лавочки, беседки, качели) здесь всегда находится место эксперименту. Таков, например, двор Никольских рядов в Петербурге, переосмысленный бюро KATARSIS (в прошлом году, кстати, оно стало обладателем Гран-при АРХИWOOD за Сожженный мост в Никола-Ленивце). Или многосоставная, тщательно продуманная и очень красивая набережная Енисея в Красноярске (бюро АДМ Алексея Мякоты). Или, наоборот, довольно простая, но остроумная затея Марии и Дмитрия Храмовых: резиденции волжских городов на набережной Самары, в крышах которых были пропиленные карты этих городов, ложившиеся на асфальт эффектными тенями.

В номинации «Общественное сооружение» за премию поспорят сразу два крытых скейт-парка — в Краснодаре и Казани, а также стадион «Енисей» в Красноярске, возведенный из клееных арок компанией «Большепролет», и имеющий действительно самый большой в России пролет длиной 100 метров (конструктор Алексей Крицин). В разы меньше, дешевле и рукотворнее мост в селе Зилаир (Башкортостан) — но ничуть не менее прекрасен. Тут же — смотровая площадка с видом на Усьвинские столбы (эдакая Заха Хадид в дереве) и арт-отель курорта «Конаково Ривер Клаб».

В номинации «Интерьер» есть сильная работа Игоря Апарина — инфоцентр «Коммунарка»: музей расстрельного полигона, сделанный из вагонки, покрытой серой морилкой. Поспорит с ним библиотека гимназии в Петербурге (Архитектурное бюро 11), где из книжных полок сделано почти все: стены, потолок, ротонда.

Самой же сложной оказалась номинация «Дерево в отделке», где собрались работы самых разных функций и масштабов. Здесь есть и мини-отель, и модульный дом, и спасательная станция, и беседка, и маяк: везде использованы не деревянные конструкции, но дерево благородно их дополняет и как бы «прописывает» эти объекты в природном окружении. Явным фаворитом здесь выглядит Barn House Дмитрия Овчарова — загородный дом, чей фасад набран из состаренных досок разного цвета (и такого хода в истории премии еще не встречалось).

Почти привычно выглядит пул финалистов в номинации «Арт-объект»: здесь две работы с острова Ольхон на Байкале (кинетическая скульптура «Двумах» и не кинетическая, но все равно «Взлетающая рыба»), и два же объекта с фестиваля «Древолюция», прошедшего в этом году под Коломной. Первый это «Диафрагма», отменно придуманная беседка для медитации. Второй — еще более концептуальный «Омут»: невидимый мостик, перекинутый с причала к отдельно стоящему в озере пню; мистический опыт хождения по воде.

Те же 4 объекта — в шорт-листе номинации «Предметный дизайн»: весьма оригинальная Console Макария Щербакова, зигзаг кресла Flexy Дарьи Волковой, выверенный набор мебели для одной конкретной комнаты от бюро «ДИА» и «Буханочка»: не такой простой, как кажется, комодик Дарьи Литвак.

Наконец, в номинации «Реставрация» Экспертный совет принял беспрецедентное решение и пропустил в финал все 4 заявленных объекта. И хотя дача архитектора Георгия Гольца в поселке НИЛ (великолепная работа финского мастера Тапани Мустонена) кажется здесь фаворитом, эксперты обнаружили так много ценного в других объектах, что предпочли оставить окончательный выбор за жюри.

Жюри, напомним, каждый год полностью ротируется и сейчас пока формируется. А вот народное голосование открывается уже 9 сентября и продлится ровно 2 недели — так что торопитесь отдать ваш голос!

Сделать это, как всегда, можно на сайте премии:

https://premiya.arhiwood.com/prize/vote

Подведение итогов премии состоится 24 сентября.