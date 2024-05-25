Эксперты АРХИWOOD стали спикерами выставки-форума «АРХ МОСКВА 2024»

Эксперты АРХИWOOD приняли участие в деловой и выставочной программе в рамках Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА 2024» в Гостином дворе.

Участникам и гостям форума представили павильон, посвященный проекту православного храма в Териберке архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Презентацию павильона провели на специальной сессии архитекторы Николай Ляшенко и Александр Цимайло вместе с директором московского представительства «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA) Александром Львовским.

По словам авторов проекта храма, при работе над ним они вдохновлялись обликом утраченного в 2018 году Храма Успения Пресвятой Богородицы (Республика Карелия) и стремились объединить традиции русского деревянного зодчества с принципом открытости и прогрессивным подходом к архитектуре. Как пояснили Александр Цимайло и Николай Ляшенко, православный храм в Териберке представляет собой современную интерпретацию классического облика религиозного сооружения, в рамках которой переосмысляются такие традиционные материалы, как дерево и стекло.

Александр Львовский, в свою очередь, отметил, что эпоха индустриализации и массового строительства в значительной степени исказила строительные практики в России, но АРХИWOOD как один из лидеров сегмента деревянного строительства сегодня пытается переломить сложившийся тренд и вернуть деревянному зодчеству актуальность. При этом главная задача компании – не точное воссоздание архитектурных форм прошлого, а их новое прочтение, их адаптация к новой среде и потребностям современного человека.

В рамках «АРХ МОСКВЫ» также состоялась насыщенная деловая программа, на которой АРХИWOOD представил главный архитектор компании Алексей Тарашевский. Он принял участие в кейс-сессии «Приключения русских за границей», где спикеры обсудили особенности работы архитекторов за рубежом, а также специфику рынков Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Китая и других стран. В частности, Тарашевский поделился опытом АРХИWOOD в реализации проекта в Казахстане с его особыми климатическими и географическими условиями.

«Основой данного проекта, как и в большинстве наших зданий, стали стекло и дерево, которые придают постройке легкость и естественную красоту. При этом технологии, которые мы используем для строительства подобных домов, позволяют создавать уникальные здания, качество которых остается на высшем уровне долгое время, а конструктив идеально подходит для сейсмоопасных зон», – рассказал архитектор.

Тарашевский также выступил с приветственным словом от лица компании АРХИWOOD на презентации альманаха «Проект Россия 2024». Всего в ходе этого мероприятия были представлены 100 лучших реализованных проектов, в том числе несколько арт-объектов, отмеченных специальным призом от АРХИWOOD. Некоторые из данных проектов также стали участниками национальной архитектурной премии в области деревянного домостроения АРХИWOOD, которая в этом году отмечает юбилей и уже открыла приём заявок на официальном сайте.

На фото: Александр Львовский, Александр Цимайло и Николай Ляшенко презентуют павильон на АРХ Москве 2024