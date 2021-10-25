Эксперты дали высокую оценку представленным на HSE FEST 2021 проектам

8 октября состоялся четвертьфинал Всероссийского фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST. Это ежегодное мероприятие для начинающих предпринимателей, на котором стартапы могут получить поддержку со стороны опытных и успешных бизнесменов и корпораций, приобрести новые знания, привлечь внимание потенциальных инвесторов и выиграть денежный приз на развитие своего дела.

После проведения питчей эксперты выделили три отрасли, в которых проекты проявили себя наиболее перспективно. Это медицина, образование и нейромаркетинг.

Алексей Козлов, новатор на стыке ИТ и медицины, генеральный директор производителя инновационных медицинских систем «Хабилект», рассказал о том, как проекты проявили себя на мероприятии, и как это поможет развитию отрасли: «Будущее медицины за инновациями, которые имеют применение в реальной практике, удобными и простыми сервисами, качественной медицинской техникой. Очень приятно, что на фестивале HSE FEST многие финалисты показали именно эти качества, а отдельные команды практически за неделю сделали качественный скачок в развитии и буквально уже готовы к работе на медицинском рынке.

Говоря о высоком уровне подготовки проектов, с ним соглашается Вячеслав Дерновский, специалист по развитию бизнеса: «Фестиваль каждый год предлагает представителям университетов посмотреть на свои разработки с точки зрения бизнеса. С каждым годом реализуемых и экономически выгодных проектов становится все больше. Это отличный результат огромной работы, которую проводит команда организаторов фестиваля – Высшая школа экономики Санкт-Петербурга и Технопарк Санкт-Петербурга. Мне в роли ментора часто приходится подсказывать проектам наиболее эффективные пути получения прибыли и организации бизнеса. Уверен, что данная работа поможет реализовать не одну смелую идею и увеличить количество молодых технологических предпринимателей».

Модератором одного из залов, на котором выступали edtech-проекты, выступила Елизавета Уросова, директор бизнес-инкубатора «Ингрия»: «Очень порадовали участники фестиваля! У каждого была проработана бизнес-модель, выступали специалисты с ясным пониманием плана развития проекта. Звучали положительные отклики от жюри, со многими проектами запланированы индивидуальные встречи с представителями крупного бизнеса.

Отмечу, что в рамках Акселератора HSE Fest 2021 в течение октября-ноября мы организуем менторские сессии с представителями бизнеса (Ростелеком, Лента, ВТБ, Энерготехнохаб (ГПН) и др.) для оценки потенциального пилотирования решения проектов-участников. Тем ценнее будет вклад проектов в развитие отраслей и бизнеса в целом».

От ПАО «Ростелеком» в экспертное жюри вошла Любовь Симонова-Емельянова, директор проектного офиса развития технологий ПАО «Ростелеком»: «Мы провели отбор ТОП-50 проектов, которые подали заявки на фестиваль. Результаты питчей приятно удивили. Все выступающие очень структурированно рассказывали о своих продуктах и разработках. С нетерпением жду финала».

«Хотим поблагодарить коллег за качественную организацию и проведение этого мероприятия. Особое внимание хочу обратить на выборку стартапов. Все ребята горят идеей, каждое предложение проработано как с технологической, так и экономической точки зрения: есть база для принятия управленческого и инвестиционного решения. Есть из чего и кого выбирать. Получил огромное удовольствие от участия», – в итоге прокомментировал мероприятие Тимур Шарипов, начальник Управления реализации отраслевых и технологической стратегии ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ».

Напоминаем, что финал фестиваля состоится 11 ноября в рамках XIV Петербургского международного инновационного форума. Попасть на финальные питчи можно бесплатно, необходима предварительная регистрация на fest.hse.ru.