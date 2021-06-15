Эксперты двух стран выступили на российско-узбекистанском форуме в Челябинске

В Челябинске 9 июня состоялась основная часть международного форума «Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества».

Делегации из российских и узбекистанских городов обсуждали вопросы гармонизации межнациональных отношений и укрепления культурных связей между нашими странами, перспективы молодежного туризма и студенческой мобильности в России и Узбекистане, а также возможности торгово-экономического сотрудничества.

Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, Узбекское военно-историческое общество, Политологический центр «Север-Юг», Экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург), АНО «Лидеры международного сотрудничества».

Участники пленарного заседания подчеркнули, что Россия и Узбекистан за последние годы прошли большой путь по укреплению межгосударственных отношений. Так, только за один 2020 год состоялось свыше 100 правительственных контактов, еще более широкая работа проходила на уровне бизнеса и общественных структур. Не менее активная работа проходит на региональном уровне. Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын отметил интенсивное развитие отношений между областью и Республикой Узбекистан за последние четыре года как в сфере торговли, так и на уровне культурных взаимоотношений.

— Челябинская область занимает первое место среди российских регионов по несырьевому экспорту в Республику Узбекистан. Экономики области и Узбекистана взаимодополняемы, это определяет перспективы долгосрочного сотрудничества, — рассказал чиновник.

Не менее активно развиваются связи между Узбекистаном и Свердловской областью, только в сфере торгово-экономического сотрудничества за последние пять лет отмечен рост в 3 раза, о чем подробно рассказала заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг.

Участники пленарного заседания отметили большую положительную роль подобных форумов в развитии не только экономических, но и дружеских отношений между нашими странами.

— Форум – это хорошее начало для сотрудничества не только на политическом, но и общественном уровне. 55% жителей Узбекистана в регионе – молодежь. И сегодня мы рады налаживать не только экономические, но и туристические связи. Чем больше будет подобных площадок, тем работа будет эффективнее, — подчеркнул депутат Госдумы, член депутатской группы по связям с парламентом Республики Узбекистан Виталий Пашин.

Организатор конвента исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова добавила в своем выступлении, что подобные форумы имеют целью дополнить имеющуюся модель межгосударственного сотрудничества, которая основана на доверительных отношениях между лидерами России и Узбекистана, В. В. Путина и Ш.М. Мирзиеева.

Также на пленарном заседании выступили советник Посольства Республики Узбекистан в Москве Алишер Зиямухамедов, советник руководителя Федерального Агентства по делам национальностей Анна Полежаева, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации, глава духовного собрания мусульман России Альбир Крганов (посредством видео-конференц-связи). Модератором выступил президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий.

Однако основная работа форума проходила в трех секциях, посвященных вопросам межнациональных отношений, молодежному туризму и торгово-экономическим отношениям. Делегации были представлены такими городами, как Москва, Ташкент, Екатеринбург, Хорезм и др.

В ходе работы первой секции «Межнациональное согласие как фактор стабильности общества» участники обсудили широкий спектр вопросов, начиная от адаптации иностранных граждан из Центральной Азии в принимающем сообществе и заканчивая возможностями обмена опытом по линии Домов дружбы наших стран в целях укрепления и развития межкультурных связей.

— Нам удалось обсудить как положительный опыт, имеющийся у Челябинской и Свердловской областей в сфере гармонизации межнациональных отношений, так и услышать предложения от зарубежных партнеров, которые найдут свое отражение в практических решениях. Вместе с этим мы обнаруживаем широкий общественный запрос на сближение наших народов, и мы будем всячески способствовать его удовлетворению, — подвел итог работы секции ее модератор советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин.

На второй секции участники из России и Узбекистана перспективы развития молодежного туризма и студенческой мобильности в России и Узбекистане. Модератор председатель Узбекского военно-исторического общества Бахром Исмаилов отметил высокую продуктивность работы секции:

— Мы достигли одиннадцати соглашений в таких сферах, как туризм, образование, развитие русского языка в Республике Узбекистан. Кроме того, был поднят вопрос о необходимости создания в вузах наших стран курса истории стран СНГ или Евразии, а также обмена опытом между молодежными парламентами наших стран. На мой взгляд, на форум приехали наиболее яркие представители туризма, науки и образования, мы все вернемся домой обогащенными новыми идеями и планами. Я уверен, это первый, но не последний подобный форум, эту работу нужно продолжать и развивать по самым разным направлениям сотрудничества между нашими странами, — подчеркнул Б. Исмаилов.

Не менее плодотворно прошла и третья секция форума «Торгово-экономическое сотрудничество – прочный фундамент двухсторонних отношений»:

— В рамках секции у нас родилось несколько инициатив, — рассказал модератор секции председатель АНО «Лидеры международного сотрудничества» Алексей Ежов. — Первое, это проведение в сентябре-октябре текущего года мероприятия по вопросам адаптации граждан Узбекистана в России. Второе, был обнаружен большой запрос на выстраивание связей между предпринимателями двух стран, в первую очередь речь идет о молодежи. Мы планируем провести установочное мероприятие в Москве также уже в этом году и разработать конкретные проекты в этом направлении, для чего первоначально необходимо выработать меморандум о намерениях между российской стороной и Агентством по делам молодежи Республики Узбекистан. Уже сейчас можно констатировать, что форум дал свои конкретные практические результаты.

Все участники отметили высокий уровень организации форума и подбора экспертного состава. На этом основная часть работы конвента была завершена.