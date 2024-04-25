Эксперты фиксируют в Сочи рост спроса на объекты недвижимости сегментов бизнес и элит

Гендиректор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко стала участником пресс-брифинга, прошедшего в Сочи в рамках Всероссийского жилищного конгресса. По ее словам, сегодня фокус внимания на черноморском побережье смещается в сторону улучшения сервисов мирового уровня для того, чтобы обеспечить клиентам максимально комфортный отдых и проживание.

Большой спрос сегодня наблюдается на интегрированные предложения, когда сервисное направление премиум-уровня сочетается с высококачественным продуктом курортной недвижимости. Постоянно возрастающие запросы рынка требуют соответствующего развития компетенций девелоперов.

Черненко рассказала о ЖК «Лестория» от федерального девелопера «Неометрия». Это первый в Сочи комплекс класса эко комфорт-плюс, включающий большой набор сервисов премиум-уровня.

Кроме того, участники брифинга обсудили проекты комплексного развития территорий и новый генплан Сочи, который предусматривает развитие города до 2044 года.