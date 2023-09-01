Эксперты KAMA TYRES: автовладельцы начали покупать зимние шины

По результатам онлайн-реализации компании KAMA TYRES в июле 2023 года тройку лидеров продаж вновь возглавили шины для квадроциклов КАМА QUADRO ATM. Также в топ-3 вошли легковые летние и зимние шины бренда Viatti: Viatti Strada Asimmetrico и шипованные Viatti Brina Nordico.

«Как и в прошлом году сезон старта продаж зимних шин, можно сказать, начался в июле. Традиционно российские автовладельцы предпочитают выбирать шипованные модели для эксплуатации в холодное время года», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Эксперты советуют. Главный ориентир при смене шин – это стабильная погода. Как только в течении недели средняя температура составляет + 5-7 градусов, можно записываться на шиномонтаж. При выборе шин лучше ориентироваться на рекомендации автопроизводителя – все необходимые данные есть в инструкции по применению вашего транспортного средства. Так, если автомобиль преимущественно используется в экстремальных условиях, по бездорожью, – отдайте предпочтение моделям в категории МТ. Для езды по городу подойдут обычные легковые шины или HT.