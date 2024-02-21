Эксперты компании «Мария» расскажут о бизнес-потенциале мебельной отрасли на деловом завтраке в Пятигорске

Экономика
21 февраля 2024

В Пятигорске 7 марта состоится деловой завтрак, организованный одним из крупнейших отечественных производителей мебели, компанией «Мария». На российском мебельном рынке компания «Мария» работает уже 24 года. Компания владеет свыше 300 студиями мебели на территории РФ и СНГ.

Деловой завтрак пройдет по адресу л. Калинина, д. 38А, строение 1, конференц-зал «Золотой Комплекс». Мероприятие начнется в 10:00. Организаторы сообщают об ограниченном количестве мест и необходимости предварительной регистрации. Участие бесплатное.

Деловой завтрак пройдет при участии действующих предпринимателей, а также тех, кто лишь намерен открыть собственный бизнес. В качестве спикеров выступят начальник управления развития продаж компании «Мария» Александра Молчанова и начальник отдела развития «Франчайзинга» компании Ольга Федорченко.

Спикеры затронут вопрос возможности открытия мебельных студий в Пятигорске и Ставропольском крае в рамках сотрудничества с брендом по модели франшизы.

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