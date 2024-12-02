Эксперты компании «Яков и Партнёры» прогнозируют падение цен на жилье

Экономика
2 декабря 2024

Эксперты компании «Яков и Партнёры» оценили перспективы российской строительной индустрии. Так, в исследовании «Прогнозы развития отрасли девелопмента в России: инструкция по выживанию» они заявили, что объем сделок с первичной недвижимостью в 2025 году может сократиться на 19%–35%.

Руководитель практики строительства и девелопмента компании «Яков и Партнёры» Анна Данченок говорит, что устойчивость девелоперов находится под угрозой из-за сокращения рынка и роста себестоимости строительства. Возможна отмена или заморозка части проектов, а также активное сокращение издержек застройщиками.

Эксперты разработали схему из 5-ти этапов для девелоперов, которая позволит им адаптироваться к новым условиям. В частности, им надлежит сформировать стратегию адаптации, создать специализированный офис по управлению изменениями, проанализировать потенциалы роста и выбрать инструменты по трем ключевым направлениям с дорожной картой.

Если грамотно скомбинировать инициативы, то в долгосрочной перспективе показатель EBITDA может быть увеличен до 290%. Более чем на четверть застройщики смогут увеличить выручку при условии горизонтальной интеграции, говорят эксперты.

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