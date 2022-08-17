Эксперты: Крым обеспечил туристам приятные условия отдыха

По итогам текущего летнего сезона туристический поток в Крым может снизиться на 45–50%. Причины – отсутствие авиасообщения, недостаток билетов на поезда и неудобная логистика. С таким прогнозом выступила Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ).Вместе с тем, после событий в Джанкое отдыхающие не начали досрочно покидать полуостров. Однако некоторые компании отмечают снижение объема новых бронирований на 20–25%.

По словам Тюриной, через пару дней ситуация стабилизируется. В том числе, спрос начал снижаться из-за того, что курортный сезон подходит к концу. Падение спроса ранее предсказывали и в Ростуризме, и в правительстве Крыма. Однако снижения трафика на 50% до РСТ еще никто не прогнозировал. Власти региона с такой оценкой не согласились.

«Какие-то итоги подводить рано. Мне кажется, что цифры эти не соответствуют действительности. Мы не ожидаем такого падения. Считаем, что будет обычное снижение, когда меняются какие-то планы у наших гостей. Что касается ситуации на курортах Крыма, она абсолютно спокойная, стандартная, штатная», – сообщил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России ожидают, что в конце августа только 12% организованных туристов будут путешествовать внутри страны. Большинство россиян поедет в Турцию – на нее приходится две трети бронирований.Отмечается также существенное снижение стоимости отдыха. Минимальная планка опустилась на 50%. С курортов перед началом учебного года уезжают семьи с детьми, освобождаются места в бюджетных отелях.

Туристы, которые в этом году выбрали Крым, оказались в приятных условиях. Поскольку имелся большой выбор отелей, на пляжах – меньше людей, а цены на услуги – ниже, рассказали отраслевые специалисты.

«Крым в этом году был примерно на 15–20% дешевле, чем у соседей в Краснодарском крае, в Сочи. Весной был спад продаж в Крым, некоторая неопределенность. Потом розница стала восстанавливаться. Сейчас идем где-то на уровне 60% от прошлого года», – рассказал Сергей Ромашин, генеральный директор туроператора «Дельфин».

Источник фото: vse-pro-kur.ru