Эксперты оценили начало отпускного сезона на юге России

В Краснодарском крае – регионе, в котором из-за военной спецоперации РФ на Украине закрыты аэропорты Геленджика и Анапы, отдыхающих в гостиницах по сравнению с прошлым годом меньше не стало. Об этом рассказали операторы местной туристической отрасли. Традиционно, повышенный спрос на путевки летом фиксируется по всем видам и категориям отдыха на Кубани – в санаториях, отелях, гостиничных дворах и более скромных по классу обслуживания мотелях и мини-отелях.

Что касается Республики Крым, отели полуострова в первый месяц лета оказались заполненными только на 45–50%. Загрузка в июне упала на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликовали накануне местные власти.

Снижение количества гостей в регионе фиксируют и крымские предприниматели. Например, у владельцев мини-отелей сейчас занято всего около 30% номерного фонда. Как выяснили профильные отечественные эксперты, причиной низкой заполняемости гостиниц стали сложности с логистикой.

Напомним, с конца февраля аэропорт в Симферополе закрыт, а пассажирских поездов РЖД для туристов не хватает. Большинство отдыхающих добираются до полуострова на автомобилях. Власти региона надеются на рост туристического трафика в июле и августе.Вместе со снижением загрузки в крымских гостиницах упала и стоимость проживания. Сейчас цены ниже, в среднем, на 20%, если сравнивать с номинальными показателями 2021 года.

Источник фото: utro.ru