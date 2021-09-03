Эксперты озвучили мнение насчет передачи «Транснефти» функций единого контролера качества

«Транснефти» необходимо передать функции единого контролера качества нефти. Большинство экспертов высказало такое мнение, согласно данным опроса Института развития технологий ТЭК. Все мнения зарубежных и российских специалистов, доводы и результаты опубликованы на сайте ИРТТЭК. По мнению советника председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, «Транснефти» нужно передать не только контроль над качеством нефти, но и полномочия по разделению потоков нефти разного качества. ПАО «Транснефть» уже сейчас в значительной степени осуществляет эти функции. Подтверждением тому стала реакция компании на инциденты с загрязнением продукта, когда в результате попадания в систему «Дружба» хлорорганических соединений был признан некондиционным большой объем нефти. «Если «Транснефть» отвечает за качество нефти, которая находится в трубе и поступает потребителю, дайте возможность и полномочия по контролю», — подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.