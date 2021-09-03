Эксперты озвучили мнение насчет передачи «Транснефти» функций единого контролера качества

Экономика
3 сентября 2021

«Транснефти» необходимо передать функции единого контролера качества нефти. Большинство экспертов высказало такое мнение, согласно данным опроса Института развития технологий ТЭК. Все мнения зарубежных и российских специалистов, доводы и результаты опубликованы на сайте ИРТТЭК. По мнению советника председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, «Транснефти» нужно передать не только контроль над качеством нефти, но и полномочия по разделению потоков нефти разного качества. ПАО «Транснефть» уже сейчас в значительной степени осуществляет эти функции. Подтверждением тому стала реакция компании на инциденты с загрязнением продукта, когда в результате попадания в систему «Дружба» хлорорганических соединений был признан некондиционным большой объем нефти. «Если «Транснефть» отвечает за качество нефти, которая находится в трубе и поступает потребителю, дайте возможность и полномочия по контролю», — подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Мария Тарханова провела Первый всероссийский пиар-саммит в Кремле

Регионы

Годовая гарантия плюс шиномонтаж – акция к зиме от Viatti

Мир

Bitcoin Latinum сотрудничает со всемирно известной группой The h.wood для расширения цепочки блоков

Новости

Аграрии Новороссийска оценили ущерб от непогоды в 240 млн рублей