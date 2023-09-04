Эксперты пока не верят в сенсационное чемпионство «Краснодара»

После семи туров нового сезона Российской Премьер-лиги в турнирной таблице появился весьма неожиданный лидер. Это «Краснодар», оторвавшийся от ближайших преследователей на три очка.

«Быки» пока единственная команда, не потерпевшая в новой кампании ни одного поражения. Кроме того, у южан наибольшее число побед в активе (5) и с большим отрывом самая надежная оборона – лишь два гола побывали в сетке ворот кубанцев за семь туров. Для сравнения, ближайший конкурент «Краснодара» по этому показателю – действующий чемпион «Зенит», пропустил уже шесть раз.

Тем не менее, именно питерцев продолжают считать наиболее вероятным претендентом на новый титул. И, в частности, такого мнения придерживаются аналитики известной компании Леон бет, в чьей мобильной версии всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбольный чемпионат и его главных действующих лиц. По мнению экспертов БК Леон, у «Зенита» сейчас более чем 62% шансов снова завоевать золотые медали в Премьер-лиге, и это с серьезным отрывом самый убедительный показатель из всех участников чемпионата.

А что же «Краснодар»? Те поклонники этого коллектива, которые готовы использовать свой бк Леон промокод на фрибет поддержать прогнозом «Быков» в борьбе за чемпионский титул, должны знать, что на данный момент шансы кубанцев букмекеры оценивают лишь в 17% вероятности. Это не так мало, как было у команды из Краснодара до начала сезона (лишь около 5%), но и пока явно не так много, как у «Зенита».

Зато «Быки» по показателю вероятности завоевания чемпионского титула уже обошли все столичные команды в РПЛ. В частности, московскому ЦСКА аналитики теперь отводят лишь 10% вероятности успеха, «Спартаку» – лишь 8.5%, а московскому «Динамо» и вовсе лишь 6% шансов.

Стоит напомнить, что в матчах с некоторыми грандами РПЛ «Краснодар» уже доказал свою силу в новом сезоне. «Спартак» был обыгран дома со счетом 2:0, а «Динамо» побеждено на выезде с результатом 3:1.

Следующий свой матч в сезоне «Быки» с Кубани проведут уже после паузы на матчи национальных сборных – 16-го сентября, против «Ахмата» в Грозном. Ну, а испытание действующим чемпионом – «Зенитом», для подопечных сербского тренера Владимира Ивича намечено на 11-е ноября, и пройдет оно в Санкт-Петербурге. Будет ли к тому моменту «Краснодар» все еще на первой строчке в табели о рангах РПЛ? Одна из главных интриг ближайших недель в российском футболе.