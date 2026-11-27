Полноприводные автомобили часто воспринимаются как более уверенные в зимних дорожных условиях благодаря способности передавать тяговое усилие на обе оси. Такая конструкция действительно может облегчать начало движения на снегу и скользком покрытии, однако не исключает риск потери управления и не обеспечивает автоматического сокращения тормозного пути. Эксперты Viatti рассказали, почему возможности полного привода зависят от сцепления шин с дорогой и какие особенности необходимо учитывать при зимней эксплуатации автомобиля.

Основное преимущество полного привода проявляется при разгоне и преодолении участков с недостаточным сцеплением. Распределение крутящего момента между передними и задними колёсами позволяет эффективнее использовать доступное тяговое усилие. При этом возможности системы ограничены состоянием дорожного покрытия и характеристиками установленных шин. Если сцепление с поверхностью недостаточно, даже полноприводный автомобиль может испытывать пробуксовку и отклоняться от заданной траектории.

При торможении ситуация меняется. В отличие от разгона, где распределение тяги между осями может давать преимущество, замедление автомобиля обеспечивается работой тормозной системы и взаимодействием всех четырёх шин с дорогой. Поэтому наличие полного привода само по себе не сокращает тормозной путь. На его величину влияют начальная скорость, состояние покрытия, характеристики шин, масса автомобиля и работа тормозной системы.

Особенно заметными различия между разгоном и торможением становятся на снегу и льду. Полноприводный автомобиль может достаточно уверенно начинать движение на скользкой поверхности, создавая у водителя ощущение хорошего сцепления. Однако при необходимости быстро остановиться доступное тормозное усилие будет ограничено характеристиками контакта шин с дорогой.

Отдельное значение имеет масса автомобиля. Многие кроссоверы и внедорожники тяжелее легковых моделей, что необходимо учитывать при выборе дистанции и выполнении манёвров. При прочих равных условиях увеличение массы повышает энергию, которую необходимо рассеять при торможении. При этом фактический тормозной путь определяется совокупностью факторов и не зависит только от массы или наличия полного привода.

Важную роль зимой, как отмечают специалисты Viatti, играет конструкция шин. Зимние модели разрабатываются с учётом низких температур и эксплуатации на снегу, льду и мокрых покрытиях. Особенности резиновой смеси, рисунка протектора, расположения канавок и ламелей помогают обеспечивать необходимые сцепные характеристики. Для шипованных шин дополнительное значение имеют шипы противоскольжения, участвующие в формировании сцепления на обледеневшей поверхности.

При выборе комплекта для полноприводного автомобиля необходимо учитывать рекомендации автопроизводителя по типоразмеру, индексам нагрузки и скорости. Особое внимание следует уделять совместимости шин между осями. На многих полноприводных автомобилях существенные различия наружного диаметра колёс, связанные в том числе с неодинаковым износом протектора, могут создавать дополнительную нагрузку на элементы трансмиссии. Поэтому требования к замене шин и допустимой разнице в их состоянии необходимо проверять по руководству конкретного автомобиля.

В зимних условиях также важно учитывать работу электронных систем стабилизации и контроля тяги. Они помогают водителю управлять автомобилем при возникновении пробуксовки или отклонения от траектории, однако не способны обеспечить сцепление, превышающее физические возможности шин и дорожного покрытия. На льду и укатанном снегу эффективность таких систем также зависит от доступного сцепления колёс.

Эксперты Viatti напоминают, что полный привод следует рассматривать как дополнительный инструмент повышения проходимости и реализации тяги, а не как замену правильной шинной комплектации и соблюдения скоростного режима. Независимо от типа привода зимой необходимо учитывать состояние протектора, давление в шинах, характер дорожного покрытия и выбирать дистанцию с запасом на возможное увеличение тормозного пути.