Маркет и шоурум Московской недели моды — площадка, на которой российские дизайнеры показывают свои коллекции и знакомят с ними гостей недели. Здесь представлены бренды одежды, обуви, сумок, украшений и аксессуаров из Москвы и других городов страны. У каждого из них свой взгляд на моду, свои материалы, техники и источники вдохновения. Эта разница делает маркет и шоурум местом, где легко найти вещь по вкусу и увидеть, в каком направлении развивается российский дизайн. Для брендов из подборки это возможность рассказать о своих коллекциях широкой аудитории.

Edge (Москва)

Коллекция «Бархатный иней» Edge рассказывает историю девушки, которая уехала учиться в Париж и вернулась в родной дом на Садовом кольце. В ней смешались русская усадьба и панк, футуризм и балет: бархатные корсеты, платья и пальто соседствуют с клетчатыми корсетами, блестящими и полупрозрачными тканями. Фирменная сутажная вышивка, которой уже не одно столетие, выполняется вручную, поэтому каждое изделие уникально.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/u31shbAeWZjUqg

Electric Milk (Москва)

В украшениях Electric Milk корона, супер-объемное кольцо, искрящийся браслет и металлический чокер с шипами из прозрачного стекла складываются в параллельную реальность. Дропы 2026/2027 отличает хаотичный гипер-объем: камни и кристаллы вырастают из стали в легком беспорядке, а длинные нити камней превращаются в своеобразную вышивку на металле. Многие изделия неповторимы и созданы автором собственноручно.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/7ddt11eYWmrILg

Création Pôle (Москва)

Коллекция «Ледяная дева» Création Pôle вдохновлена хрупким моментом перехода от зимы к предвесенью. Вышитые фактуры напоминают ледяные глыбы, подвески — тонкие сосульки, а чокеры, пояса, диадемы, бодичейны, браслеты и анклеты отсылают к славянским образам Снегурочки, Марены и Зимушки-Зимы. Впервые в изделиях бренда строгая симметрия сочетается с выверенным числом бусин, а их расположение создает эффект кажущегося хаоса.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/ckj4GqZAXNi0FQ

Edis (Москва/Красногорск)

«Снежная Русь» — коллекция меховых головных уборов и аксессуаров Edis, в которой традиционные боярские шапки и ушанки читаются в минималистичном ключе. Высокие шапки-кокошники, объемные ушанки и фактурный «Скоморох» контрастируют крупной фактурой меха с четкими, почти графичными линиями кроя. Часть моделей решена как унисекс, а для работы использован искусственный мех, при создании которого не пострадало ни одно животное.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/tCJOac44UDMFIg