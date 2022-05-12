Эксперты: рынок недвижимости оживет после последних решений правительства

Экономика
12 мая 2022

Рынок недвижимости достаточно быстро пришел в себя после введения чрезвычайно жестких санкций. По мнению ряда экспертов, это говорит об эффективности принимаемых государством мер поддержки.

Ранее Правительство приняло постановление о снижении до 9% ставки по льготной ипотеке, подписанное 1 мая премьером Михаилом Мишустиным. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что принятые решения и системная работа правительства позволила разогнать объемы стройки. Несмотря на все текущие сложности, на данный момент можно говорить о сохранении всех ипотечных программ. Какие-либо изменения не коснулись нескольких льготных программ, включая: сельскую – 3%, дальневосточную – 6%, семейную – 6%.

По мнению Оксаны Пановой, являющейся управляющим партнером в ООО «Теон», решение властей о понижении ставки является крайне важным, поскольку для населения платежи стали обременительными. Преимущество поддержки государства состоит в том, что она доступна для большого круга лиц, подчеркнула эксперт.

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