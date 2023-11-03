Эксперты зафиксировали рост спроса на коттеджи в Московской области

Эксперты «Британика» проанализировали спрос на частные дома в Москве и Московской области и зафиксировали рост числа запросов в последние три месяца.

За 9 месяцев 2023 года — с января по сентябрь — спрос на покупку коттеджей и частных домов в Москве и Московской области снизился на 31,5% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

При этом в сентябре нынешнего года спрос на загородные дома со стороны покупателей из Москвы и Подмосковья вырос на 0,7% относительно августа. Эксперты фиксируют рост спроса на частные отдельные дома на протяжении последних трёх месяцев.

Однако даже постепенный рост спроса не позволил уровню покупательского интереса вернуться на уровне прошлого года. Так, в сентябре 2023 года интерес к частным домам на 15,5% ниже, чем в сентябре 2022 года и на 30,7% ниже, чем в сентябре 2021 года.