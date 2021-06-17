Экспорт мороженого из Москвы в первом квартале 2021 года вырос на 47,2%

Экспорт мороженого из столицы в первом квартале 2021 года увеличился на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,49 млн долларов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первый квартал 2021 года столичные предприятия отправили на внешние рынки мороженое на общую сумму 9,49 млн долларов в объеме 4,16 тыс. тонн. Произведенное в Москве мороженое было поставлено в 20 стран мира. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля столицы в структуре общероссийского экспорта этой продукции выросла в натуральном выражении – с 48% до 63%», — сказал заместитель Мэра.

Лидерами по импорту московского мороженого в первом квартале стали США (4,49 млн долларов), Казахстан (2,38 млн), Китай (0,69 млн), Канада (0,60 млн) и Болгария (0,24 млн).

Столичный экспорт мороженого показывает положительную динамику на протяжении последних пяти лет. «Только в 2020 году столичный экспорт увеличился на 25,5% по сравнению с 2019 годом — до 29,65 млн долларов. В натуральном выражении показатель увеличился на 21,2% и составил 12,7 тыс. тонн», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В прошлом году столичное мороженое было экспортировано в 24 страны мира. Больше всего столичные предприятия поставили мороженое в Казахстан, США, Китай, Канаду и Белоруссию. На эти страны пришлось 87% совокупного экспорта мороженого.

«Потенциальными рынками сбыта столичного мороженого в среднесрочной перспективе будут оставаться Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Помимо этого, продукция будет популярна в Финляндии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнаме», — отметила генеральный директор центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.

Из лидирующих стран самая высокая цена экспортного мороженого по итогам 2020 года наблюдалась у Белоруссии (5,4 долларов на кг), а самая низкая цена — у Канады (1,45). Экспорт мороженого в Китай также характеризуется сравнительно высокой ценой, ее уровень в прошлом году был 4,26 долларов за кг. Самая низкая цена экспорта оказалась в Кот-д’Ивуар (1,14), а самая высокая — в Сингапур (14,39).