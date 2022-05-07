Электрический скутер NAVEE N65 был рекомендован WTMR @CES 2022

NAVEE — это инновационный бренд, принадлежащий SUZHOU Brightway Intelligent Technology Co., Ltd, ведущему высокотехнологичному предприятию, специализирующемуся на исследованиях и разработках, производстве и распространении электронных скутеров и электронных велосипедов. технологии.

Электрический скутер NAVEE N65 — это первый флагманский продукт с множеством инновационных разработок, который был рекомендован WTMR@CES 2022.

Рекомендация World Tech Media 2022 (также известная как CES TECH Award), известная как «WTMR @CES 2022», была оценена жюри, состоящим из более чем 20 первоклассных технических журналистов, с точки зрения инноваций продукта, производительности, технических характеристик и экономической эффективности. , удобство и внешний вид. В этом году команда рассмотрела 148 технологических продуктов и выбрала 15 выдающихся продуктов, включая электрический скутер NAVEE N65, а бренд NAVEE был удостоен награды за инновационный бренд среди более чем 100 брендов.

Особенности электроскутера NAVEE N65: Инновационный дизайн системы складывания с двойным вращением; Сверхдальний радиус действия до 65 км; 25% превосходная способность преодолевать подъемы в гору; 10-дюймовые внедорожные пневматические шины; Номинальная мощность бесщеточного двигателя 500 Вт; Максимальный вес загрузки 120 кг; Дека из магниевого сплава шириной 17 см; Передний тормоз E-ABS с задним дисковым тормозом; Отдельный большой ЧМИ; Три уровня скорости; Поддержка круиз-контроля и рекуперации энергии с помощью приложения. Ультра яркий передний свет.

В этом году NAVEE представит больше отличных продуктов, чтобы помочь людям с микромобильностью. По словам маркетинговой команды Suzhou Brightway, электрический скутер NAVEE S65 будет запущен на Aliexpress, NAVEE S65 будет оснащен системой подвески, которая может обеспечить гонщикам гораздо более комфортную езду и помочь гонщикам получать удовольствие от поездок и поездок на работу.