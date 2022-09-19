Электромобиль HAVAL H6 компании GWM был представлен на Чемпионате мира по регби-7 2022 г.

Гибридный электромобиль HAVAL H6 со специализированной гибридной трансмиссией L.E.M.O.N. DHT компании GWM был представлен во время Чемпионата мира по регби-7 2022 года, став первой моделью автомобиля на новых энергоносителях, которую компания GWM выпустила на рынок ЮАР.

Тест-драйв гибридного электромобиля HAVAL H6 рядом со стадионом в Кейптауне привлек к себе внимание многих зрителей. Некоторые из них заявили, что им нравится внешний вид модели, и поинтересовались ее конфигурацией и датой начала продаж.

«Мы надеемся выйти с ней на рынок новых источников энергии в ЮАР и дать нашим покупателям принципиально новый опыт вождения транспортного средства, работающего на новых энергоносителях. Вскоре гибридный электромобиль HAVAL H6 станет доступен в Южной Африке», — заявил Конрад Грюневальд (Conrad Groenewald), главный операционный директор марки HAVAL в ЮАР.

Модель оснащена гибридной трансмиссией L.E.M.O.N. DHT компании GWM в сочетании с силовым агрегатом с двигателем 1,5T и двумя электромоторами.

Благодаря интеллектуальному переключению системы управления данная модель может обеспечить баланс между использованием электроэнергии и расходом топлива в различных ситуациях. При вождении по городским дорогам на низкой скорости автомобиль может двигаться в режиме электромобиля или в последовательном режиме для обеспечения быстрого старта и сокращения расхода топлива.

Данная модель на новых энергоносителях к настоящему времени уже доступна в Австралии, Таиланде и в других регионах.

Известное австралийское автомобильное издание CarExpert после тест-драйва прокомментировало эту модель следующим образом: «Гибридный автомобиль марки HAVAL H6 — хороший гибридный внедорожник. Он легко переключается между бензиновым и электрическим двигателем, сочетая производительность и экономичность, а также демонстрируя удивительную скорость в случае необходимости».

Согласно данным о продажах, опубликованным компанией, гибридный электромобиль марки HAVAL H6 на конец июля этого года занимает первое место на таиландском рынке внедорожников класса C уже 10 месяцев, с момента его выхода на рынок.

Гибридная трансмиссия L.E.M.O.N. DHT была спроектирована и разработана компанией GWM и отличается высокой степенью интеграции, высокой интеллектуальностью и высокой адаптивностью. Благодаря интеллектуальной системе управления данная модель может автоматически переключать режимы вождения, такие как режим электромобиля, параллельно-последовательное соединение, последовательное соединение и рекуперация энергии, в зависимости от текущих сценариев вождения.

Это обеспечивает пользователям экономичное вождение в городских условиях и мощное вождение на высокой скорости. Данная система может оснащаться архитектурой питания как ГЭМ, так и ПГЭМ.

В августе этого года марка HAVAL компании GWM официально объявила о начале полного перехода на новые энергоносители. К 2025 году компания планирует увеличить долю автомобилей на новых энергоносителях в своих продажах до 80%.

Марка HAVAL, оснащенная гибридной трансмиссией L.E.M.O.N. DHT компании GWM, будет производить больше внедорожников на новых энергоносителях для пользователей по всему миру, которые не только помогут им плавно перейти от использования топливных транспортных средств, но и избавят их от беспокойства по поводу дальности пробега и безопасности транспортных средств на новых источниках энергии.