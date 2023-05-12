Электромобиль Yadea получил немецкую награду Red Dot Awards 2023 и iF DESIGN AWARDs

Yadea – один из ведущих мировых брендов, специализирующийся на разработке и производстве двухколесных электромобилей – получил четыре международных премии за дизайн продукции, а именно две награды Red Dot Awards и две – DESIGN AWARDs. После завоевания премии IDEA в 2022 году, Yadea вновь стал брендом-победителем. Победителями стали электромотоцикл Yadea KEENESS, Yadea S9 и скутер Yadea ElitePrime. Эти три новых электромобиля выделялись среди многих экспонатов благодаря своему передовому эстетическому дизайну, превосходному пользовательскому опыту и концепции защиты окружающей среды.

Red Dot Award – немецкая премия, вручаемая за выдающийся дизайн и высокую эффективность в отрасли. Премия iF DESIGN AWARD вручается за превосходный дизайн и является одной из самых важных наград в области дизайна в мире.

Yadea KEENESS оснащен двигателем среднего привода мощностью 10 кВт, обеспечивающим максимальную скорость 100 км/ч и ускорение 0–50 км/ч за 4 секунды. Аккумулятор оснащен интеллектуальной системой извлечения энергии для увеличения мощности и продления срока службы аккумулятора, а после зарядки он может работать более чем на 100 км.

Yadea 2023 Yyadea ElitePrime – мощный, безопасный и складной электроскутер-внедорожник с высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющий покорять все дорожные условия. Yadea ElitePrime оснащён двигателем с максимальной мощностью 1500 Вт. Он способен покорять 30% уклона при подъеме и имеет отличную переднюю и заднюю амортизирующую конструкцию. В прошлом месяце компания Yadea объявила о продаже модели на глобальном рынке через краудфандинг Indiegogo, указав раннюю цену.

Yadea S9 – электровелосипед со сверхдлительным временем работы от аккумулятора, он может проехать более 150 км. В нем используется литиевая батарея TTFAR Carbon fiber 2.0, впервые созданная компанией Yadea. В данном аккумуляторе используются квадратные ламинированные элементы и технология компактного блока, а его емкость на 100% выше, чем у обычной литиевой батареи. Кроме того, номинальная мощность электродвигателя Yadea S9 может достигать 1000 Вт с возможностью быстрого ускорения при старте.

Продукция Yadea включает в себя главным образом высокопроизводительные электромотоциклы, электромопеды, электровелосипеды и электросамокаты. Компания Yadea предоставила продукты и услуги для электромобилей 70 миллионам пользователей из более чем 100 стран и регионов и создала сеть, насчитывающую более 40 тысяч розничных магазинов по всему миру.