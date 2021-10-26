Электронные компоненты MEYLE: расширение ассортимента датчиков системы управления двигателей

Гамбург, 22 октябрь 2021 г. В конструкции современных транспортных средств активно используются электронные компоненты и высокоточные датчики. Для удовлетворения растущего спроса компания MEYLE в прошлом году добавила в ассортимент более 500 артикулов. На этот год запланировано дальнейшее расширение ассортимента

В рамках MEYLE Exhibition 2021, цифровой выставки продуктов и решений MEYLE, компания представила свечу накаливания с датчиком давления (PSG – Pressure Sensor GlowPlug) MEYLE-ORIGINAL, предназначенную для автомобилей концерна VAG, оснащенных двухлитровым турбированным дизельным двигателем и выпущенных не раньше 2018 года. Новые свечи накаливания будут доступны уже в ноябре 2021 года.

Еще одним «умным» решением от MEYLE стал герметизирующий переходник для датчика распределительного вала MEYLE-ORIGINAL. Это изделие предназначено для предотвращения попадания масла в блок управления двигателем, что часто происходит с автомобилями Mercedes с двигателями M271, M272 и M273 — такая проблема способна привести к серьезным неполадкам и дорогостоящему ремонту. Уже в конце года новый продукт MEYLE станет доступным для владельцев примерно 5 миллионов транспортных средств, передвигающихся по дорогам Европы.

Ремкомплекты MEYLE-KIT решают сразу несколько задач: с их помощью можно повысить эффективность повседневных операций в автомастерских, а также сэкономить время и деньги. Компания MEYLE постоянно работает над расширением ассортимента таких решений — не так давно было добавлено три новых наименования ремкомплектов датчика ABS. Ремкомплект MEYLE — это единственное решение на рынке, позволяющее одновременно заменить неисправный датчик ABS и импульсное кольцо.

Раньше при выходе из строя датчика ABS замене подлежала ступица целиком. Это было затратно как для автовладельца, так и для мастерской. Комплект MEYLE-KIT, в состав которого входят датчик ABS, импульсное кольцо и необходимый крепеж, решает эту проблему: при точечной замене ступица, как правило, остается полностью исправной и ее можно эксплуатировать дальше. Решение предназначено для более чем 10 миллионов автомобилей в Европе, включая такие модели, как Audi A3, VW Golf, VW Jetta, Seat Leon, Fiat Punto и Opel Corsa.

Кроме того, компания MEYLE создала удобный и практичный инструмент для быстрого обнаружения дефектов импульсного кольца ABS — универсальную тестовую карту. Видео о том, как использовать карту, можно посмотреть здесь.