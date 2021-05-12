Елена Кузнецова прокомментировала завершение в столице РФ конкурса школьных проектов «Многообразие науки»

Новости
12 мая 2021

В российской столице ежегодно проводится научно-практическая конференция «Наука для жизни». Под ее эгидой недавно состоялась заключительная стадия конкурса «Многообразие науки», участие в которой приняли свыше 1500 учащихся школ. Сообщается, что ими было в сумме защищено свыше 1200 проектных работ. Победителями были названы 108 человек, еще 241 участник занял призовое место.

Как подчеркнула замдиректора Мосметодцентра Елена Кузнецова, российской столице постоянно нужны ученые, которые обеспечат развитие города. Решать данную задачу помогает проект «Академический класс в московской школе». Под его эгидой проходит научно-практическая конференция «Наука для жизни», с помощью которой не только популяризируется наука, но и выстраивается вертикаль подготовки научных кадров от школы до высших учебных заведений Российской Федерации, — объяснила замдиректора Мосметодцентра.

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