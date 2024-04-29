ELFBAR и LOST MARY рассказали о прогрессе в борьбе с нелегальными вейпами

Производители ведущих мировых брендов электронных сигарет ELFBAR и LOST MARY объявили о последних результатах своих продолжающихся глобальных действий по борьбе с контрафактной и нелегальной продукцией.

«Оба бренда реализуют обширную стратегию с активным привлечением заинтересованных сторон в различных секторах, включая надзорно-регулирующие органы, торговые ассоциации, оптовых торговцев, розничных торговцев, средства массовой информации и группы потребителей, для совместной борьбы с распространением нелегальных вейпов», — заявил Виктор Сяо (Victor Xiao), глобальный вице-президент брендов ELFBAR и LOST MARY 26 апреля, в Международный день интеллектуальной собственности.

Представители ELFBAR и LOST MARY рассказали об усилиях брендов по сдерживанию распространения нелегальных вейпов, которые включают, в частности, активное сотрудничество с надзорно-регулирующими органами во всем мире, пропаганду эффективного правоприменения, судебное преследование за нарушение прав на товарные знаки, закрытие производителей контрафактных товаров, сканирование и выявление поддельной продукции в розничных каналах, привлечение розничных групп и проведение кампаний по информированию общественности.

ELFBAR и LOST MARY оказывают поддержку кампаниям, запущенным Ассоциацией магазинов повседневного спроса (Association of Convenience Stores) и Шотландской федерацией бакалейщиков (Scottish Grocers’ Federation) — торговыми ассоциациями магазинов повседневного спроса Великобритании.

Благодаря партнерству между Федерацией по борьбе с нарушением авторских прав (FACT), пионером в области защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающим высококачественные расследования, аналитической службой и цифровой криминалистикой розничные торговцы могут вносить свой вклад в эту борьбу, сообщая о нелегальных вейпах в организацию добровольных помощников полиции Crimestoppers или в местную организацию по торговым стандартам, — это часть стратегии, которой следуют оба бренда наряду с усилиями, направленными на информирование общественности о нелегальных вейпах при поддержке FACT.

«Чтобы еще больше укрепить наши коллективные усилия по борьбе с нелегальной продукцией для вейпинга, мы также выступаем за схему лицензирования, которая станет основой для структурированной системы контроля розничных торговцев», — рассказала Ив Питерс (Eve Peters), директор по связи с государственными органами обоих вейп-брендов в Великобритании.

«Это лишь некоторые из множества шагов, предпринятых нами в рамках нашего курса на обеспечение оптимальной практики вейпинга для взрослых пользователей на их пути к отказу от курения», — добавила она.

ELFBAR и LOST MARY поддерживают усилия китайских властей по борьбе с контрафактом с июня 2021 года, когда бренды начали эту кампанию.

К настоящему моменту по всей стране в рамках борьбы с контрафактными товарами закрыто 229 заводов, складов, торговых точек и поставщиков логистических услуг, участвовавших в торговле подделками. Изъято (по неполным подсчетам) несколько миллионов поддельных вейпов ELFBAR, EBDESIGN и LOST MARY

Только в 2022 году обоими брендами было возбуждено 118 уголовных дел против производителей контрафактной продукции, многие из которых с тех пор перебрались в Юго-Восточную Азию. Это привело к резкому росту количества поддельных вейпов под маркой ELFBAR, EBDESIGN и LOST MARY, которые производятся и контрабандным путем поставляются на различные рынки, в частности, в США.

Чтобы не отставать от глобальной борьбы с контрафактом, налаживается трансграничное сотрудничество с органами по охране интеллектуальной собственности на различных рынках Юго-Восточной Азии.

В октябре 2023 года правоохранительные органы вьетнамского города Бакнинь (Bắc Ninh) конфисковали и уничтожили складской запас из более 103.000 продуктов для вейпинга, включая 97.000 поддельных электронных сигарет ELFBAR. В ходе отдельного рейда против производителя контрафактного товара было изъято и уничтожено более 108.000 вейпов, на многие из которых был нанесен логотип бренда EBDESIGN.

Результаты двух серийных проверок выявили лишь малую долю широко распространенных подделок, производимых и ввозимых контрабандой на некоторые рынки.

Компания ELFBAR неоднократно заявляла, что товары под брендами ELFBAR и EBDESIGN, доступные в настоящее время в США, не производятся, не поставляются и не продаются этим брендом. ELFBAR и EBDESIGN прекратили поставку продукции в США с мая 2023 года, тем самым создав на рынке большой вакуум, который теперь заполнен подделками и клонами.

С сентября 2022 года компании ELFBAR и LOST MARY наладили многоуровневое сотрудничество с надзорно-регулирующими органами, заняв твердую позицию в борьбе с контрафактными вейпами на таких рынках, как Великобритания, Нидерланды, Чехия, Словакия, Объединенные Арабские Эмираты и др.

С тех пор в 104 розничных магазинах, где были обнаружены нелегальные товары, конфискованы десятки тысяч единиц поддельных товаров ELFBAR и LOST MARY.

Многолетние усилия, предпринятые в России, привели к возбуждению серии судебных дел о нарушении прав на товарные знаки, по которым было вынесено 1.217 и 29 решений в пользу ELFBAR и LOST MARY, соответственно.

«Поддерживая деятельность надзорно-регулирующих органов на различных рынках, направленную на разумное регулирование индустрии вейпинга и формирование справедливого и равноправного рынка, мы одновременно призываем взрослых пользователей проявлять осторожность и определять и проверять подлинность продукта перед покупкой», — сказал Виктор Сяо, добавив, что бренды призывают к принятию более эффективных мер против производства клонов и контрабанды вдоль торговых маршрутов.

«Контрабандные продукты, содержащие непрослеживаемые вещества, не только создают риск для пользователей, но и ставят под угрозу долговечность отрасли в целом», — прокомментировал он.