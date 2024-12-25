EliTe Solar начинает строительство в Египте центра по производству солнечных панелей мощностью 5 ГВт 

Компания EliTe Solar, ведущий производитель солнечных панелей со штаб-квартирой в Сингапуре, провела церемонию закладки фундамента своего нового проекта в египетской зоне экономического и торгового сотрудничества TEDA Suez. Плановая мощность этого объекта, который займет площадь 78 000 кв. м, составляет 5 ГВт. Начало производства в рамках проекта, предполагающего строительство линий по производству солнечных батарей мощностью 2 ГВт и солнечных модулей мощностью 3 ГВт, запланировано на сентябрь 2025 года.

На церемонии собрались высокопоставленные гости, в том числе Валид Гамаль Элдиен (Waleid Gamal Eldien), председатель экономической зоны Суэцкого канала, Арабская Республика Египет; Оуян Сяомин (Ouyang Xiaoming), первый секретарь посольства Китая в Египте; г-н Ли Дайсинь (Li Daixin), председатель китайско-африканской компании TEDA Investment Co., Ltd.; и Лю Цзинци (Liu Jingqi), председатель компании EliTe Solar, чтобы обсудить будущие перспективы развития проекта.

«Запуск этого проекта представляет собой важную веху в развитии солнечной энергетики Египта, — заявил Валид Гамаль Эльдиен, председатель Управления специальной экономической зоны Египта. — Внедряя передовые технологии производства солнечных панелей и оптимизируя местные цепочки поставок, эта инициатива повысит производственные стандарты Египта в целом. Передовые технологии солнечной энергетики и управленческий опыт компании EliTe Solar еще больше укрепят наше положение в мировой солнечной энергетике».

С этим проектом в Египет приходят передовые технологии энергетического производства, стимулируя местную цепочку поставок отрасли солнечной энергетики и повышая экспортные возможности Египта и глобальное влияние на рынке солнечной энергии. Он придает новый импульс местной экономике и является ключевой движущей силой, способствуя достижению Египтом поставленной цели в области возобновляемых источников энергии к 2030 году, заключающейся в переходе на чистую энергию на 42 %.

«Этот проект не только укрепляет отрасль солнечной энергетики Египта, но и делает страну ключевым центром производства оборудования для солнечной энергетики в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Он расширяет возможности цепочки поставок, обеспечивая при этом важнейшую поддержку глобального роста использования энергии из возобновляемых источников», — сказал Ли Дайсинь, председатель китайско-африканской компании TEDA Investment Co., Ltd.

Учитывая недавний дефицит энергии и отключения электроэнергии в Египте в этом году, что свидетельствует о высоком спросе на электроэнергию в будущем, существует острая необходимость в диверсифицированной архитектуре энергетики, обеспечивающая энергетическую независимость. Этот проект идеально отвечает указанным потребностям, обеспечивая устойчивые решения за счет возобновляемых источников энергии. После завершения проект позволит генерировать 500 млн кВт-ч в год, экономить около 307 млн тонн стандартного угля и сократить выбросы углерода в эквиваленте посадки 84 млн деревьев.

Лю Цзинци, председатель компании EliTe Solar, заявил: «Запуск реализации этого проекта в Египте не только демонстрирует наш опыт в области технологических инноваций и отраслевой интеграции, но и подчеркивает миссию EliTe Solar, заключающуюся в лидерстве в глобальном развитии энергетики с использованием возобновляемых источников. Вместе с нашими партнерами мы строим более зеленое будущее и определяем новые ориентиры для глобального энергетического перехода».