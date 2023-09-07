Eminence открыла новый полностью отвечающий GMP завод по производству сред для клеточных культур

Мир
7 сентября 2023

Компания Eminence Biotechnology  объявила о том, что ее новейшее предприятие для коммерческого производства культуральных сред в настоящее время полностью функционирует. Открытие направлено на удовлетворение быстро растущего спроса на высококачественные питательные среды в области генной и клеточной терапии, производства вакцин, антител и рекомбинантных белков.

Новое предприятие, расположенное на территории индустриального парка  BIOBAY Phase II  Сучжоу, занимает около 7 000 квадратных метров и включает специализированные зоны для производства сред, помещения для надлежащего хранения сырья и готовой продукции и лабораторию контроля качества. Этот объект, имеющий три линии производства сухих сред и две линии по производству жидких сред, может похвастаться ежегодными объемами производства до 20 миллионов литров и 300 000 литров сухих и жидких сред соответсвенно.  

Новая производственная площадка, оснащенная новейшими технологиями полностью автоматического вертикального измельчения   и поддерживаемая эксплуатационными системами мирового класса, соответствует международным стандартам  GMP ,  ISO 9001 и  ISO 13485. Новый завод призван обеспечить биофармацевтические компании по всему миру неизменно высококачественными, стабильными от партии к партии продуктами для культивирования клеток.

Председатель совета директоров и генеральный директор компании  Eminence Frank Song  прокомментировал это событие следующим образом: «С самого начала мы строго сосредоточились на разработке химически определенных сред. По прошествии более чем семи лет непрерывного роста наш текущий завод в Чанчжоу достиг своих предельных мощностей, и новое производство в Сучжоу было спроектировано с учетом эксплуатационного опыта, накопленного на предыдущей производственной площадке, и оснащено   передовой крупномасштабной технологией с использованием полностью автоматической вертикальной штифтовой мельницы для стандартизации производственных процессов, обеспечивая стабильное и непрерывное производство».

Новое предприятие было введено в эксплуатацию в рамках партнерства между  Cockram Project Limited  и  Zhongshi Chemical Engineering Construction  – генеральным подрядчиком. «Благодаря коллективному профессиональному опыту и совместным усилиям мы стремимся предоставить нашим клиентам бесперебойную цепочку поставок и надежную продукцию для устойчивого производства и разработки новых лекарственных препаратов», – добавил  Frank Song .

В соответствии с базовыми ценностями  Eminence , такими как экспертиза, развитие и совершенствование, новое предприятие стремится укрепить свои позиции в качестве надежного партнера для транснациональных биофармацевтических компаний. Это свидетельствует о неизменном стремлении компании к повышению ценности для клиентов за счет непревзойденного качества и внедрения инноваций.

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