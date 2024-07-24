Emmes Group с Miimansa AI ускорили внедрение генеративного ИИ в клинических исследованиях

Emmes Group, ведущая высокотехнологичная глобальная контрактная исследовательская организация (CRO), объявила о многолетнем стратегическом партнерстве с компанией Miimansa AI. Критически важным элементом партнерства, направленного на революционное преобразование клинических исследований в компании Emmes, является приобретение инструментов моделирования клинических объектов Miimansa, основанных на передовых технологиях больших языковых моделей (LLM) и генеративного ИИ.

Ожидается, что искусственный интеллект (ИИ) обеспечит трансформацию всех аспектов здравоохранения, включая клинические исследования. Emmes Group быстро развивает свою технологическую платформу Veridix AI, и технология моделирования клинических объектов Miimansa послужит важнейшим компонентом для ускорения разработки современных автоматизированных решений для обработки текстов, адаптированных к клиническим исследованиям.

Партнерство будет сосредоточено на создании возможностей для быстрой и точной обработки огромных объемов клинических данных и преобразования текста в текст, например при составлении протоколов и написании медицинских документов, что сократит затраты времени и расходы, связанные с ручной обработкой и анализом данных.

«Мы рады сотрудничать с компанией Miimansa AI, чтобы вывести передовые технологии искусственного интеллекта на передний план клинических исследований, — сказал Састри Чилукури (Sastry Chilukuri), генеральный директор Emmes Group. — Инструменты моделирования клинических объектов, приобретенные в рамках нашего партнерства, ускорят разработку и внедрение платформы генеративного искусственного интеллекта Emmes Group, которая называется Concord, чтобы ускорить, оптимизировать клинические испытания и повысить их эффективность».

Д-р Вибху Агарвал (Vibhu Agarwa), основатель и генеральный директор компании Miimansa AI, добавил: «Объединение с Emmes Group является для нас важной вехой. Их опыт и обширные данные клинических исследований дают уникальную возможность применить наши передовые технологии ИИ в реальных условиях. Вместе мы стремимся трансформировать существующую систему клинических исследований, сделав их более быстрыми, доступными и, в конечном счете, более успешными для создания безопасных и эффективных методов лечения».