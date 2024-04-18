Энергосбережение в действии: ООО «Транснефть — Балтика» продолжает снижать затраты

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18 апреля 2024

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за первый квартал 2024 года. В результате реализации энергосберегающих мероприятий было сэкономлено 144 тонны условного топлива, или 5,5 млн руб.

Наибольшая часть экономии обеспечена за счет эффективного использования электроэнергии: 1,1 млн кВт*ч, или 5,2 млн руб.

Значительная доля в энергосбережении приходится на мероприятия по оптимизации технологического процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов с помощью своевременной замены рабочих колес роторов магистральных насосных агрегатов в соответствии с плановыми объёмами транспортировки.

Сокращению затрат способствует использование навигационной системы ГЛОНАСС/GPS для контроля за передвижением транспорта и спецтехники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива. Экономия моторного топлива достигается благодаря оптимизации маршрутов перевозок и повышения транспортной дисциплины.

Ежегодно реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности производственных и административно-бытовых помещений, модернизируются отопительные системы. В целях повышения энергосбережения при выработке тепловой энергии в системе теплоснабжения устанавливается оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов на производственных объектах.

Планово проводятся ремонты тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности, что способствует значительному уменьшению расходов на отопление.

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