Компания Envision Energy, мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, в 2023 году обеспечила себе ведущие позиции по количеству зарубежных заказов на ветровые турбины среди китайских OEM-производителей. Это достижение, как сообщает ведущая консалтинговая компания в секторе энергетики Wood Mackenzie, выводит Envision Energy в авангард отрасли с объемом заказа 4,1 ГВт, что означает существенный отрыв от ближайшего конкурента.

Этот успех отражает стратегическое доминирование Envision Energy над своими конкурентами: ближайшему китайскому OEM-конкуренту удалось выйти лишь на объем 1,345 ГВт, что свидетельствует об уверенном лидерстве Envision на рынке.

«Данные Wood Mackenzie четко отражают наш стратегический рост и нашу приверженность развитию глобального сектора возобновляемых источников энергии, — сказал Кейн Сюй (Kane Xu), глобальный вице-президент Envision Energy. — Наше лидирующее положение на международном рынке является свидетельством наших передовых технологий, клиентоориентированного подхода и надежных возможностей поставки как в Китае, так и за его пределами».

Это достижение не только подчеркивает лидерство Envision Energy в секторе возобновляемых источников энергии, но и отражает значительную роль компании в формировании устойчивого энергетического будущего во всем мире. Envision Energy остается движущей силой инновации и продолжает расширять свое глобальное присутствие, укрепляя свои позиции в качестве ключевого игрока на мировом рынке возобновляемых источников энергии.

Envision Energy — мировой лидер в сфере экологически чистых технологий, предлагающий решения в области возобновляемых источников энергии для международного бизнеса, правительств и государственных учреждений.